Rukometna reprezentacija BiH se priprema u Mostaru

Rovčanin je zadovoljan onim što je vidio na prvom okupljanju, a mnogo očekuje i od ovog mini-

ciklusa.

– Problem je i što nemamo mnogo vremena do kvalifikacija koje ćemo igrati u maju i junu. Žao mi je

što neke igračice nisu uspjele riješiti administrativne prepreke u vremenu COVID-a 19 i odazvati se,

ali na njih naravno računamo u budućnosti, rekao je Rovčanin.

Reprezentacija nakon mnogo godina u kojima Bosna i Hercegovina nije imala rukometnu

reprezentaciju, kreće s nule.

– Protivnici su iskusne reprezentacije koje imaju kontinuitet i kvalitet, i one su naravno u ovom

trenutku u prednosti u odnosu na nas. Mi ćemo se sigurno truditi i dati sve od sebe da našu zemlju

predstavimo u najboljem svjetlu. Naravno, svjesni da će biti teško jer sve ovo je izuzetno težak

proces, dodaje Rovčanin.

Bosna i Hercegovina nalazi se u kvalifikacionoj grupi sa Italijom, Grčkom i Latvijom, a turnir će se

igrati od 30. maja do 6. juna.

