Ivica Obrvan: “Samo razmišljam o plasmanu na EURO”

Naglašava da je kormilo bh. tima preuzeo, jer je nakon razgovora s čelnim ljudima Rukometnog saveza BiH pomislio da može odgovoriti na izazove koji su pred reprezentacijom. U tom ga nije spriječila ni činjenica da je RS BiH u posljednje vrijeme u organizacionim problemima.

“O logistici na našim područjima nije ugodno razgovarati zato što se živi i radi u složenim okolnostima po pitanju finansija, tu se sada nadovezao COVID. Problema svugdje ima, negdje više, negdje manje. Privukao me razgovor s nekolicinom čelnih ljudi Upravnog odbora, njihova podrška, ideja da probamo izvući ove kvalifikacije i nekakav plan za sljedeći ciklus natjecanja i sve ono što jedna rukometna baza BiH može ponuditi. Pomislio sam da bih mogao odgovoriti tom izazovu i prihvatio sam ponudu”, rekao je hrvatski trener Obrvan.

– Saradnja na period od četiri godine –

Ugovor s RS BiH je trebao potpisati ove sedmice, ali zbog iznenadnih klupskih obaveza u Zagrebu, koji je preuzeo dva dana nakon bh. tima, to je prolongirano za okupljanje 8. marta u Sarajevu.

“Ugovor je trebao biti potpisan, ali zbog mog klupskog angažmana nisam bio u mogućnosti. To će biti obavljeno na prvom okupljanju. Za mene to nije predstavljalo problem zato što smo si dali riječ, nije bilo govora da promijenim svoju odluku. Razgovarali smo o periodu saradnje na četiri godine”, pojasnio je Obrvan.

Na već spomenuto okupljanje 8. marta, za utakmicu protiv Austrije u Bugojnu, Obrvan planira pozvati provjerene snage.

“U ovom trenutku sigurno da neće biti nekih velikih promjena zbog kratkog vremena i ciklusa utakmica pred kojim se nalazimo. To su još tri utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Možda nekih manjih promjena, ali ćemo se sigurno osloniti na gro igrača koji je bio angažiran do sada. Ono što bi eventualno uslijedilo, ako bude za to potreba i ako se vidi da ti stariji igrači trebaju eventualno zamjene, da su oni dali svoje najbolje, naravno da ćemo razmišljati o promjenama. No, sada je glavna okupacija i glavni cilj da završimo ove kvalifikacije uspješno, odnosno da se probamo plasirati na Evropsko prvenstvo u Slovačkoj i Mađarskoj”, pričao je Obrvan i nastavio:

“Glavnina igrača će biti od ranije. Možda stavimo po koje ime na širi spisak, jer je situacija takva da se epidemiološki može promijeniti svaki dan. Vidjet ćemo kroz iduću sedmicu dok još ne objavim taj širi spisak o kojim je imenima riječ.”

– Trenutno dosta složena situacija –

Čovjek koji je u trenerskoj karijeri vodio Metković, Medveščak, Gorenje, Sjevernu Makedoniju, Chambery i sada po drugi put Zagreb kaže da tokom razgovora o selektorskoj poziciji BiH niko pred njega nije stavio imperativ plasmana na EURO 2022.

“Tri utakmice su odigrane. Imamo taj poraz protiv Estonije i situacija je trenutno dosta složena. Nije mi niko postavljao imperativ. Rečeno je da bez obzira na ove kvalifikacije idemo u sljedeći ciklus kvalifikacija. Međutim, trenerski posao je takav da sami sebi morate nametati zahtjeve i nekakve ciljeve, tako da ja sebi postavljam cilj da tu još nije sve izgubljeno, odnosno da se možemo plasirati preko Austrije, kao drugi ili eventualno treći u skupini. Samo razmišljam o tome, da napravimo takvo nešto”, optimista je novi selektor bh. rukometaša.

Debi na klupi BiH Obrvan će imati 14. marta u Bugojnu protiv Austrije, a šest dana ranije će okupiti najbolje bh. rukometaše u Sarajevu. Bez obzira što će imati malo vremena nada se da će uspjeti pripremiti ekipu za trijumf nad Austrijancima.

“Ako se zna da obično imate dan ili dva za pripreme, ovih pet-šest dana ispadne solidno. No, i to je apsolutno malo. Dok se igrači aklimatiziraju, pozdrave s rodbinom i prijateljima… Spremat ćemo se uobičajeno. U tom relativno kratkom roku upoznavanje i odmah se okrenuti ciljanom protivniku. Analizirati njihov način igre i napraviti nekakav plan, kojeg ćemo se pridržavati za tu prvu utakmicu. Nadam se da će to biti dovoljno da pobijedimo. Kada bi u ovoj situaciju imali koji dan više ne bi bilo zgorega, ali svim reprezentacijama je tako, pa ne možemo plakati zbog tih stvari”, jasan je Obrvan.

– Raduje se novoj saradnji s Markom Panićem –

Iskusni 54-godišnji trener imao je ranije priliku sarađivati s Markom Panićem u Chamberyju. Upravo sjajnog desnog beka bjeloruskog Meshkov Bresta i Benjamina Burića, golmana njemačkog Flensburga, vidi kao vođe reprezentacije u budućnosti.

“Oni svojim igrama na terenu u klubovima i svojom konstantom pokazuju kvalitet. Panić je napravio transfer u veliki klub, od sljedeće sezone igrat će za bivšeg evropskog prvaka Montpellier, i igra u naponu snage fantastičnu sezonu. Jedan je od najboljih strijelaca Lige prvaka. Znam ga jako dobro, znam koliko može, i u odbrani i u napadu, i veselim se ponovnom radu s njim. Ima tu još igrača koji posjeduju kvalitetu da sa dvojicom spomenutih, koji svakako moraju biti vođe i nosioci igre, da daju doprinos i povuku mlađe igrače ka našem zajedničkom cilju”, istakao je Obrvan.

U radu će mu sigurno pomagati Mario Kelentrić, nekadašnji sjajni hrvatski golman, a danas trener bh. premijerligaša Sloge iz Doboja.

“Za sada je definirano jedno ime, a to je Mario Kelentrić, trener Sloge iz Doboja, koji će obavljati ulogu pomoćnog i trenera vratara. Kroz iduću sedmicu ćemo vidjeti da li ćemo još nekoga uključiti u stručni stožer”, otkrio je selektor BiH.

Nedavno je Vlado Stenzel (86), legendarni hrvatski rukometni trener koji je 1972. bio svjetski šampion sa SFR Jugoslavijom, a 1978. godine odveo Njemačku do olimpijskog zlata, upravo Obrvana imenovao kao najbolje rješenje za poziciju selektora Hrvatske, čiju je klupu nakon Svjetskog prvenstva u Egiptu napustio Lino Červar.

“Znače puno takve riječi, pogotovo ako se zna da je rukomet u javnosti januarski sport i tada svi sve znaju o njemu, kao i kada igra nogometna reprezentacija, samo što je nogomet popularan cijele godine. Obično ljudi zapamte imena onih koji su se vrtjeli oko reprezentacije, a nas nekolicinu koji imamo uspješne karijere u stranim klubovima i selekcijama slabije pamte, jer ih većina tokom godine ne prati rukomet. Onda je to jedna vrlo važna stvar kada neko ko poznaje rukomet objasni ljudima. Zahvaljujem se, drago mi je to čuti. Ja sam trener u naponu snage, u zrelim životnim i trenerskim godinama, normalno da je cilj svakoga da vodi reprezentaciju svoje zemlje. Sada je izabran Hrvoje Horvat i želim mu puno sreće u prvom nastupu u kvalifikacijama za Olimpijske igre, a šta će donijeti budućnost to ćemo vidjeti”, smatra Obrvan.

Ubrzo nakon što je postao selektor bh. tima Obrvan je odlučio preuzeti i kormilo PPD Zagreba, apsolutnog vladara hrvatskog rukometa, kojem ne ide najbolje ove sezone. No, posla se nije uplašio. U prvoj utakmici na klupi Zagreba pretrpio je tijesan poraz na gostovanju kod Nantesa, ali je zadovoljan onim što je ekipa pokazala.

“Ne volim nikada da slavimo nakon poraza, iako smo odigrali odličnu utakmicu i šteta što nismo nagrađeni barem bodom koji smo zaslužili. U zadnjoj minuti smo promašili šut za neriješen rezultat. Zagreb igra turbulentnu sezonu, do sada je izgubio sve utakmice u Ligi prvaka. Mlada ekipa u teškim uvjetima, koja igra bez publike. Izgubili su samopouzdanje, vjeru u sebe i cilj mi je da kroz teške preostale utakmice Lige prvaka vratimo samopouzdanje i dobijemo energiju koja će pokazati da oni ipak mogu, da nisu zaboravili igrati. Želim da se u takvom raspoloženju okrenemo SEHA ligi i domaćem prvenstvu, koje će ove sezone biti jako zanimljivo protiv izuzetno jakog Nexea”, zaključio je Obrvan.

