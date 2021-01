Lino Červar dao ostavku! Snosim odgovornost, nađite mi zamjenu

Nakon utakmice s Argentinom i poraza 23:19 Lino Červar je šokirao sve. Na javljanju uživo na RTL televiziji Červar je pri komentiranju utakmice rekao:

Nikome nije drago izgubiti utakmicu, mislim da nismo dobro igrali, jako sam iznenađen, bio sam uvjeren da ćemo odigrati dobro i kao do sada. Razočaran sam, preuzimam odgovornost, to treba napraviti. Jasno mi je. Živio sam za ovu reprezentaciju 20 godina, vjerujte mi da sam dao sve od sebe, stvarno jesam, živio sam za njih, ali odgovornost se mora preuzeti, rekao je pa nastavio:

– Ovo je moja odluka. Molim ljude iz Saveza da mi nađu zamjenu za sve daljnje akcije.

Osvrnuo se zatim na utakmicu:

– Puno stvari nije štimalo, ali najviše me je naljutio pristup utakimici. Svo vrijeme koliko sam ja izbornik mi smo se borili za gornji dom, za vrh, a takva momčad onda ne može ovako odigrati ovako bitnu utakmicu. To me razočaralo. Ne ljutim se ni na koga, nikome ništa ne zamjeram. Preuzimam svoj dio odgovornosti – rekao je izbornik, a onda najavio:

– Sigurno je da ću podržati novoga izbornika tko god on bio. Molim Savez neka ga nađu, mene treba zamijeniti. Ja ću novom izborniku sigurno pomoći i podržati ga, to uopće nije upitno – rekao je naš legendarni Lino Červar, piše “Večernji“.

Facebook komentari