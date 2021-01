Počinje Svjetsko prvenstvo za rukometaše: Prvi put 32 reprezentacije i utakmice bez publike

Svjetsko prvenstvo za rukometaše, 27. po redu, od danas do 31. januara ove godine održaće se u Egiptu, a na njemu će se za svjetski tron po prvi put boriti 32 reprezentacije.

Naslov svjetskog šampiona braniće Danska, koja se na prošloj smotri u Španiji okitila prvim zlatom u istoriji. Kao i sve reprezentacije uoči polaska za Egipat zbog pandemije koronavirusa i Danci su imali dosta problema, pa je tako do posljednjeg trenutka bilo upitno hoće li u Egipat otputovati Mikkel Hansen. Naime, sjajni lijevi bek je bio među mnogim svjetskim rukometnim zvijezdama koji nije želio igrati pred publikom zbog povećanog rizika od širenja koronavirusa. No, organizatori su dva dana uoči početka takmičenja saopštili da su, ipak, odustali od namjere da 20 posto tribina bude popunjeno, pa će se Svjetsko prvenstvo igrati bez publike.

Upravo je COVID-19 samo dan uoči početka nadmetanja promijenio listu učesnika. Naime, zbog velikog broja slučajeva zaraze koronavirusom od nadmetanja su u utorak uvečer odustali Češka Republika i Sjedinjene Američke Države, a umjesto njih su prema rangiranju Svjetske rukometne federacije (IHF) “uskočili“ Sjeverna Makedonija i Švajcarska, 15. i 16. reprezentacija sa posljednjeg Evropskog prvenstva.

Uoči ovog Svjetskog prvenstva dosta je teško davati bilo kakve prognoze, jer će dosta toga zavisiti o toga koliko će koja reprezentacija imati zdravih igrača i da li će biti slučajeva pojave COVID-19. Ipak, Danska svakako spada u red favorita prije početka takmičenja, navodi Anadolu Agency (AA).

Uz Dansku tu su selekcije Francuske, Španije i Hrvatske, koje su gotovo uvijek u borbi za medalje. Pored njih šansu da naprave dobar rezultat imaju Norveška, koja je u usponu posljednjih godina, zatim tradicionalno jake Švedska i Njemačka. Iz drugog plana šansu će vrebati Slovenija, Island, Mađarska i selekcija Rukometnog saveza Rusije, koja pod tim imenom nastupa u Egiptu zbog suspenzije koja je izrečena ruskim sportistima radi doping skandala.

Od reprezentacija izvan Evrope najviše šansi da se umiješaju u borbu za medalje imaju domaćin Egipat, Tunis i Katar, koji je jedina neevropska selekcija koja je do sada stigla do odličja na svjetskim prvenstvima. Bilo je to 2015. godine kada su Katarani na domaćem parketu stigli do srebra.

Region će na ovoj svjetskoj smotri umjesto planirane dvije predstavljati tri reprezentacije. Uz Hrvatsku i Sloveniju, koje su to pravo stekle plasmanom u polufinale EURO 2020, tu je sada i Sjeverna Makedonija, koja je pozvana umjesto Češke, tako da je njihov domet nepoznanica vjerovatno i njima samima.

No, sigurno je da i Hrvati i Slovenci imaju timove koji mogu daleko otići. O kakvim se selekcijama radi najbolje govori podatak da su i jedni i drugi na posljednjem Evropskom prvenstvu bili među četiri najbolja tima, Hrvatska druga, a Slovenija četvrta.

Hrvatsku će ponovo predvoditi iskusni selektor Lino Červar, koji ih je u januaru prošle godine odveo do evropskog srebra.

“Tu smo da rušimo barijere. Deset godina nas nije bilo u finalu, i to smo možda imali i jače ekipe. Uvijek mislimo ono najbolje što se može i nikad ne tražimo alibi. To je kvaliteta zapravo. Iza nogometa, imamo najbrojniju publiku i oni znaju da li smo se mi borili, ili nismo, njih ne možeš prevariti, a to je glavni zadatak. Nakon djevojaka opet imamo jednu mušku, jaku reprezentaciju. Imamo nevjerovatnu godinu rukometa iza nas. Znam da u Egiptu neće biti puno naših ljudi, ali znam da će biti velika gledanost, još ako budemo opravdali svojim ponašanjem i igrom, onda ne sumnjam da ćemo biti hit“, rekao je Červar za hrvatske medije uoči početka Svjetskog prvenstva.

Vranješ je pred Egipat istakao da je zadovoljan onim što su tokom kratkih priprema uspjeli uraditi.

“Zadovoljan sam s proteklih desetak dana u Laškom. Naravno, postoje još neke stvari koje bi trebali popraviti do utakmica. Sada je najvažnije da smo svi zdravi, a tamo očekujem da u najvažnijim utakmicama odigramo naš najbolji rukomet i pokažemo veliku želju. Imamo dobre pojedince i moramo biti odlični kao momčad“, kazao je selektor Slovenije.

Svjetsko prvenstvo otvoriće selekcija domaćina Egipta i Čilea duelom prvog kola grupe G u Kairu večeras s početkom u 18 sati po srednjoevropskom vremenu.

– Dosadašnji svjetski šampioni –

1938. godina – svjetski šampion Njemačka, 1954. – Švedska, 1958. – Švedska, 196“. – Rumunija, 1964. – Rumunija, 1967. – Čehoslovačka, 1970. – Rumunija, 1974. – Rumunija, 1978. – Istočna Njemačka, 1982. – SSSR, 1986. – SFR Jugoslavija, 1990. – Švedska, 1993. – Rusija, 1995. – Francuska, 1997. – Rusija, 1999. – Švedska, 2001. – Francuska, 2003. – Hrvatska, 2005. Španija, 2007. – Njemačka, 2009. – Francuska, 2011. – Francuska, 2013. – Španija, 2015. – Francuska, 2017. – Francuska, 2019. – Danska.

– Osam igrača bh. porijekla nastupa za Hrvatsku i Katar –

Iako rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije izborila plasman na Svjetsko prvenstvo čak osam igrača bh. porijekla nastupaće u Egiptu. Šestorica će nositi dres Hrvatske, a dvojica Katara. Hrvatski selektor Lino Červar za najveće svjetsko rukometno takmičenje u tim je uvrstio Marina Šegu, Igora Karačića, Željka Musu, Marina Marića (svi rođeni u Mostaru), Davida Mandića i Josipa Šarca (obojica rođeni u Ljubuškom). Sjajni čuvar mreže Šego reprezentativnu karijeru je čak i počeo u dresu BiH, odnosno mlade selekcije.

Za Katarane će pak u Egiptu nastupiti bivši bh. reprezentativac Danijel Šarić, koji je i u 44. godini jedan od ključnih igrača šampiona Azije. Nekadašnji golman mnogih evropskih klubova, među kojima se izdvaja Barcelona, tokom karijere je branio još za reprezentaciju Srbije i Crne Gore. Osim njega Valero Rivera, selektora Katara na spisak za Svjetsko prvenstvo uvrstio je i Eldara Memiševića. Riječ je o 28-godišnjem Maglajliji, koji je rukometno ime stekao upravo u Kataru s kojim je 2015. godine, kao i Šarić, osvojio istorijsko svjetsko srebro. U karijeri je igrao za samo dva kluba i to u dva navrata za Maglaj i Al Jaish.

– Grupa A –

Njemačka

Mađarska

Urugvaj

Zelenortska Ostrva

– Grupa B –

Španija

Tunis

Brazil

Poljska

– Grupa C –

Hrvatska

Katar

Japan

Angola

– Grupa D –

Danska

Argentina

Bahrein

DR Kongo

– Grupa E –

Norveška

Austrija

Francuska

Švajcarska

– Grupa F –

Portugal

Alžir

Island

Maroko

– Grupa G –

Švedska

Egipat

Sjeverna Makedonija

Čile

– Grupa H –

Slovenija

Bjelorusija

Južna Koreja

Rukometni savez Rusije

– Sistem takmičenja –

Prvi put na Svjetskom prvenstvu za rukometaše nastupiće 32 reprezentacije podijeljene u osam grupa sa po četiri tima. Zanimljivo u drugu fazu takmičenja proći će po tri najbolje plasirane iz svake grupe i sa sobom ponijeti bodove osvojene u međusobnim duelima. Potom će biti formirane nove četiri grupe iz kojih će se po dvije prvoplasirane plasirati u četvrtfinale.

President kup će se i dalje igrati, a u njemu će se za plasman od 25. do 32. mjesta nadmetati četvrtoplasirane selekcije iz svake od osam grupa.

Četvrtfinale utakmice na rasporedu su 27. januara, a dva dana kasnije igraće se polufinalni dueli. Utakmica za treće mjesto zakazana je za 31. januar u 14.30 sati, a veliko finale isti dan u 17.30.

