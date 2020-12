EP za rukometašice / Francuska “pregazila” Hrvatsku

Favorizovane Francuskinje slavile su rezultatom 30:19 u polufinalu Evropskog prvenstva.

Nakon što su naše susjede napravile veliki uspjeh savladavši Njemačku u borbi za polufinale, ipak nisu imale snage protiv još jače reprezentacije.

Sami početak pripao je Hrvatskoj koja se dobro držala i imala vodstvo rezultatom 3:2. No, onda je uslijedila nevjerovatno crna serija od 11 minuta bez pogotka i tu je Francuska otišla na 11:3. Do poluvremena malo su se Hrvatice podigle, ali je na odmor Francuska otišla sa plus deset.

U nastavku je to bio samo rutinski posao i održavanje prednosti. Uspjele su je Francuskinje i povećati na konačnih 30:19.

Po četiri gola u Francuskoj postigle su Zaadi, Nze Minko, Niakate i Lacrabere. U redovima Hrvatske po tri gola postigle su Blažević i Ježić. Mostarka u redovima Hrvatske, Ćamila Mičijević, postigla je dva poena, piše “SCsport“.

