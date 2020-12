‘Babo, tuku na sve strane, ali ništa ti ne brini, dobro sam…’

Zaraznom energijom sve osvaja na prvu. Dobri duh svlačionice, glavna vicmaherica, prva kavopija reprezentacije, u slobodno vrijeme čak i voditeljica. Djevojka koja zrači vedrinom i smislom za humor, koja stvara atmosferu i koja visinom od 194 centimetra odskače od drugih. Zbog koje može ono što druge ne mogu.

Ako muškoj reprezentaciji ne ide bez Domagoja Duvnjaka, ženskoj ne ide bez Ćamile Mičijević (26). Samo usporedite zadnji Euro na kojem smo bez nje bili zadnji, a sada smo polufinalisti. Stup obrane, a onda dirigentica napadačkog orkestra. Jer, kada ne znaš što ćeš, samo daj Ćani bez mana (nadimak na Instagramu) i već će ona sve riješiti. Toliko je lako.

Imala je drugačiji put od ostalih, bez Podravke i Lokomotive, one zagrebačke. Rodila se u Njemačkoj u Heidenheimu, ali obitelj se, dok je još bila dijete, kada se sve primirilo, vratila u Mostar i ondje je počela svoju priču kroz mostarsku Lokomotivu i Katarinu.

– Molim te, objasni to ljudima. Da, rođena sam u Njemačkoj u izbjeglištvu i tamo živjela četiri godine. Obitelj se potom vratila u Mostar odakle smo svi. I kad god imam slobodan dan, uvijek odem u Mostar. Ja sam Mostarka – rekla nam je i još jednom svima dala na znanje.

Operacija za operacijom

Zbog daleko većih mogućnosti izabrala je Hrvatsku u kojoj je rasla kroz Zamet. U Rijeku se doselila u drugom razredu srednje škole i zadržala se pet sezona, sve dok nije prerasla hrvatsku ligu.

– Edo Šmit prepoznao me i on me prvi pozvao čak i u kadetsku reprezentaciju – prisjetila se Ćana prvih ozbiljnijih dana karijere koja se zakotrljala još u školskim danima.

– Počela je trenirati tako što su je pozvale prijateljice iz škole. Čim je prvi put otišla na trening u Lokomotivu, svidjelo joj se. I to je bilo to. Obožavala je trenirati. Svaki sam je dan vozio na treninge ili utakmice. Kad sam imao obaveza, mijenjao bi me rahmetli otac Huso koji je bio ponosan na unuku. Sjećam se finala Kupa BiH koje je igrala s Katarinom. Gledali smo na televiziji i imali smo goste doma, a on kaže: “Da nisam čuo ni riječi, sad igra moja unuka Ćana”, kaže Ćamilin otac Mujo.

Iskorak je njegova kći napravila u jakoj Mađarskoj, u Dunaujvarosu u kojoj je formalno bila četiri sezone, ali zbog dvije teške ozljede izgubila dvije. Tek što se vratila nakon prve operacije i rehabilitacije koljena, u prvoj utakmici opet su pukli križni ligamenti. Strašan peh.

– Vratila sam se presigurna u to da mogu pomoći i onda se to ponovilo nakon jednog pogrešnog poteza. Ma, ne želim se previše vraćati na to. Dobila sam veliku motivaciju nakon druge operacije.

Ali, svako zlo za neko dobro. A ako je netko zaslužio dobro, ne treba tražiti dalje od Ćane. Bila je drugi strijelac mađarskog prvenstva, a tako je teško ne zapeti za oko najboljima. Pa se proljetos javio Metz, jedan od tri-četiri najbolja kluba na svijetu.

– Prezahvalna sam na tome, vjerovali su da ću se vratiti na staru razinu.

Ne da se vratila, nego ovdje na Euru još je diže. Prvi naš strijelac, prvi strijelac turnira ako se gledaju samo golovi iz igre. Nitko u mladosti nije mogao najaviti nešto slično jer imala je problema s koordinacijom zbog visine. Upornost se, međutim, isplatila.

– Visina za neke ljude može biti mana i vrlina, ja sam odlučila da za mene bude vrlina. Predobro mi je i u privatnom i u rukometnom životu, super se nosim s time. Volim i štikle obući. Da, imala sam problema u mladosti zbog toga jer ljudima je jako čudno bilo vidjeti visoku djevojku, mnogi su se iščuđavali, dobivala sam pogrdne komentare, ali nastojala sam uvijek lijepo se nositi s tim. Koristim se malo i svojim dugim jezikom, ha, ha. Slušam svakodnevno priče ‘eh, da sam ja visoka kao ti, imala bih 100 šuteva’. Ne, nije to baš tako lako, nama visokima još je teže doći na šut, a meni nakon igre u obrani ponestane snage. Čak više volim dodati pivotu nego zabiti gol.



I nauštrb svih batina koje dobije…

– Dobila sam batina, i to dosta, ali ne smijem o batinama, da mi se babo ne brine. Dobro sam.

I njezino ime znači da je savršena (kamil na arapskom – savršen, pristojan, potpun). Naš borac bez premca, dobri duh bez mana. Ćana, piše 24sata.hr.

