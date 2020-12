Hrvatska izborila polufinale

Osim što su po prvi put u povijesti ušle u borbu za odličja, hrvatske rukometašice su ulaskom u polufinale izborile direktan plasman na Svjetsko prvenstvo 2021. kojem će domaćin biti Španjolska. Hrvatske rukometašice na svjetskoj smotri nisu sudjelovale od 2011.

Nakon što je u prvom današnjem dvoboju Nizozemska dobila Rumunjsku, bilo je jasno kako Hrvatsku u polufinale vodi i poraz s jednim golom razlike. Međutim, odabranice Nenada Šoštarića su fantastičnom predstavom, posebice u drugom poluvremenu, izborile pobjedu, već petu na prvenstvu.

Njemačka je bolje otvorila utakmicu, povela je 2-0, pa 4-2, a u prvom poluvremenu još je dva puta imala po dva gola prednosti. Hrvatska se uporno vraćala, a u 28. minuti stigla do prvog vodstva (11-10), a potom i do 12-11, no na odmor se otišlo rezultatom 12-12. Zanimljivo, njemačke rukometašice su posljednjih šest golova u prvom dijelu zabile iz sedmeraca. Ana Debelić je u prvom poluvremenu zabila tri gola, dok je Tea Pijević imala sedam obrana.

Hrvatska je fantastično ušla u nastavak. Golovima Dore Krsnik, Ćamile Mičijević (3) i Larisse Kalaus naše su djevojke napravile seriju 5-0 za 17-12, a Njemice su prvi gol zabile tek nakon 10 minuta igre. U 45. minuti Hrvatska je stigla do velikih šest golova prednosti, a u posljednjih 10 minuta ušlo se rezultatom 20-15. Njemačka se minutu i pol približila na 22-20, no Debelić je svojim šestim golom na utakmici vratila na +3.

Hrvatsku su do fantastične pobjede predvodile Debelić sa šest i Mičijević sa četiri gola, dok je Pijević imala čak 16 obrana.

U suparničkim redovima najefikasnija je bila Julia Maidhof s devet golova, dok je njihova najbolja igračica Emily Bolk zabila samo dva gola.

Najbolji plasman na europskim prvenstvima Hrvatice su ostvarile na prvom izdanju tog natjecanja 1994. u Njemačkoj, kad su osvojile peto mjesto, a još su dvaput bile šeste (1996. i 2008.). Na svjetskim prvenstvima su dvaput bile zaustavljene u četvrtfinalu (1997. i 2011.), baš kao i u jedinom nastupu na olimpijskom turniru, 2012. u Londonu, prenosi “Hina”.

