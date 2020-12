Mostarka Ćamila Mičijević vodi komšije do medalje: Dijete rata otkriva svoj trnovit put do Hrvatske

Ženska rukometna reprezentacija Hrvatske je na zadnja dva Evropaka prvenstva bila posljednja, na 16. mjestu. Posljednji put u Francuskoj 2018. godine bez povrijeđene Mostarke Ćamile Mičijević, koja sada vodi komšije do medalje. Na pitanje što se to sada događa, odgovara:

– Kliknule smo, igramo dobro, osjećamo se međusobno, sve savršeno funkcionira. Koji je razlog? Sve mi se znamo godinama otkad smo bile klinke, igramo u reprezentacijama već godinama. Znamo se jako dobro i samo je sve to trebalo uklopiti na terenu. Nikad nije bilo ovako, živimo ovdje kao u nekom snu, kao u nekoj bajci. Samo da potraje, a znam da hoće. Uvijek smo bile klapa, no nikada nije bilo ovako, rekla je Ćamila Mičijević za Sportske novosti.

Teško je izdvojiti bilo koje ime, sve su djevojke na nivou, ali Ćamila je onaj kohezivni faktor, i u igri i izvan terena.

– To neka kaže netko drugi, ja se neću sama hvaliti. Kažem, dugo smo zajedno, ja u svakom trenutku znam gdje je Valentina Blažević, osjećam i cure na crti, svaka od nas kao da u svakom trenutku zna što će one druge napraviti, gdje će biti. Ponekad se i ne obaziremo na dogovorene akcije, spontano izvedemo ono što je najbolje u tom trenutku. Evo, i protiv Rumunije smo na kraju odigrale onaj cepelin. Sve je već bilo gotovo, pobijedile smo, a ta se akcija tako spontano odradila iako to nikad nismo trenirale, konstatuje Ćamila Mičijević, koja je rođena u njemačkom Hajdenhajmu, odrasla u Mostaru, stasala u Rijeci, igrala u mađarskom Dunaujvarosu, a sad je u francuskom Mecu.

– Mnogi me sad pitaju, mnogima je čudno. Kao dijete rata sam sticajem tih ružnih okolnosti rođena u Njemačkoj, vratili smo se u moj Mostar gdje sam bila do svoje 15. godine. U potrazi za klubom došla sam u Rijeku koja je i sad moj drugi dom. Tako je i sada osjećam jer sam tamo stekla mnoge prijatelje. Dobila sam poziv za hrvatsku reprezentaciju jer ženskog rukometa u BiH praktično i nema. Objeručke sam to prihvatila, nisam požalila i uvijek ću davati sve za Hrvatsku koja je sad također moja država. Za ovu sam reprezentaciju uvijek davala sve od sebe kao i za svaki klub. To mi je velika čast i nadam se da ljudi to vide…

