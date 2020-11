Legendarna bh. rukometašica Adela Merdžanić treba našu pomoć

Legendarna bh. golmanica Adela Merdžanić obratila se javnosti sa apelom za pomoć. Nažalost, Adela ima rak debelog crijeva sa metastazom na jetri. Poslije neuspješnih terapija u BiH, Adela mora ići na liječenje u Njemačku, a za te terapije potrebno je mnogo novca, prenosi “Sport1“.

– Na koji način napisati sljedeće receniče a ne izazvati ne znam ni ja kakve sve reakcije. Dosta vas i ne zna za moje stanje, nije baš za hvaliti se javno.

Nažalost došla sam u situaciju da se obratim javno za pomoć. Prije 16 mjeseci sam otkrila da sam bolesna, da imam rak debelog crijeva sa metastazom na jetri. Od tada sam prošla 30 kemoterapija i 2 operacije. Na moju žalost bolest ne odustaje, širi se ali ne odustajem ni ja. Daljni nastavak liječenja nije moguć u našoj državi jer terapije koje se ovdje daju i koje sam ja primala nisu dale rezultata. Nakon potrage po cijelom svijetu uspjeli smo naći kliniku u Njemačkoj koja bi mi pokušala pomoći da se izborim sa bolešću. Troškove liječenja plaćam ja jer naše zdravstveno osiguranje ne pokriva to liječenje. Kroz koji dan idem gore na prvi tretman tom terapijom, ali samo on neće biti dovoljan, trebala bih proći sigurno 3-4 te terapije. Nažalost nisam u mogućnosti da sve te tretmane platim sama, pa ovim putem želim da pokrenem zajedno sa vama akciju prikupljanja sredstava za nastavak mog liječenja. Moja naredna terapija bila bi u mjesecu januaru i do tada bi trebalo skupiti 23 000€ samo za terapiju, a u to nisu uključeni troškovi mog transporta do Njemačke.

Izvinite na dugom postu, na tom ako sam vam pokvarila raspoloženje ili dan. Vi ako možete pomozite bar dijeljenjem ovog statusa i podataka koje ću staviti kao slike. Ja ću da se borim i dalje kao što sam se borila, ne samo kroz ovu bolest nego i kroz cijeli život, jer ipak je u meni sportska krv jedne lavice u horoskopu. Ostanite mi dobri, budite veseli i sretni i uživajte u životu jer jedan ste dobili, stoji u objavi Adele Merdžanić.

Svi koji žele pomoći mogu to učiniti na sljedeći način:

Facebook komentari