Željko Musa odveo Hrvate u finale

Hrvatska je sjajno odigrala prvo poluvrijeme. Čvrsta odbrana i napad na granici pasivnog umrtvili su igru Norveške koja je prepoznatljiva po brzoj igri i jako kratkim napadima. U takvom odnosu snage, Hrvati uspjevaju da na odmor ponesu dva razlike, 12:10, piše “Sport1“.

Sa sjajnom igrom nastavili su i u nastavku susreta, a onda Igor Karačić promašuje svoj prvi zicer večeras za +4, Bergerud ga zaustavlja u kontri i tada dolazi do pada Kauboja, kojeg koriste domaći i serijom 3:0 dolaze u vodstvo, 17:16, pa Lino Červar odmah mora da zove timeout kako bi radrzmao svoje igrače. Na sve to, nadovezala se i povreda Cindrića, koji nije ipak mogao da pomogne saigračima u drugom poluvremenu, a i Stepančić je veći dio utakmice proveo na klupi, pa je Horvat morao da preuzme veliku odgovornost na poziciji desnog beka.

Ali, onda na scenu stupa golman Marin Šego, brani sedmerac, zatim u narednom napadu Norvežani prave probijanje i Hrvatska se serijom 3:0 vraća u vodstvo, da bi njega i održavala nekoliko minuta. Ipak, Igor Karačić promašuje još dva zicera, Bergerud ga ponovo zaustavlja u oba navrata i Norveška dolazi do novog vodstva 22:21. Sander Sagosen je preuzeo odgovornost i poveo ekipu do novog vodstva.

No, kao i kod prvog puta ponovo je odbranjeni sedmerac pokrenuo Hrvatsku. Na gol je stao Matej Ašanin, odbranio je prvi, Hrvatska se vratila u vodstvo 23:22, a onda Matej Ašanin poslije prekršaja Luke Stepančića i novog sedmerca skida i taj. Ipak, u napadu odbrana Norveške radi sjajan posao, brani se, a u napadu sa krila uskače Magnus Jondal i pogađa za 23:23.

Ostalo je Hrvatskoj trideset sekundi za napad, no nisu uspjeli ni ošutati na gol, pa se otišlo u produžetke. Poslije prvih pet minuta vidjeli smo samo po jedan gol na obje strane, Duvnjak i Sagosen su preuzimali odgovornost i pogađali.

Drugi produžetak golom ostvara Stepančić, ali odmah slijedi odgovor maestralnog Sagosena za izjednačenje. Norvežani nisu imali u ovom susretu gotovo nikakvog prostora za kontre, a jednu od rijetkih izveli su u drugom produžetku i pogodio je Kristian Bjornsen za 26:25, a nakon što Hrvatska nije realizovala još jedan napad, Norveška je na nešto manje od dvije minute krenula u napad za +2. Hrvatska je odigrala fantastičnu odbranu, dugo je trajao napad, ali nisu uspjeli pogodi. Ostalo je Hrvatskoj dvadesetak sekundi, lopta je došla na crtu za Marina Marića, a na sekundu do kraja sudije pokazuju sedmerac za Hrvatsku. Najveću odgovornost je preuzeo Domagoj Duvnjak i po isteku vremena je pogodio za 26:26 i odveo utakmicu u novih 10 minuta.

Na početku trećeg produžetka ekipe ne realizuju napade, Šego brani šut Tangena, a u napadu Hrvati nemaju rješenje za odbranu domaćih. Do novog vodstva Norvežani stižu poslije dvije i po minute igre kada Magnus Jondal postiže svoj drugi gol na meču, 27:26. Marino Marić je još jednom bio ključan u produžetku. Postigao je gol i izjednačio na 27:27. Bile su to minute Kauboja. Sudije su dosudile novo probijanje, a onda je bačena kontra za Zlatka Horvata koji pogađa i vraća Hrvate u vodstvo, da bi u narendom napadu Marin Šego ponovo brilijantno intervenisao i omogućio svojim saigračima da napadnu za +2. Nisu to uspjeli, pogriješili su, a onda je sjevnula kontra Bjornsena i pred sami kraj trećeg produžetka imali smo novo izjednačenje, 28:28.

Snaga je izmicala i jednima i drugima. Norveška prva dva napada u četvrtom produžetku završava probijanjima, dok na drugoj strani Karačić šalje loptu pored gola, a zicer Luke Stepančića čudesno brani Bergerud svojom 14 odbranom, da bi potom i Luka Stepančić napravio probijanje. Zatim Sander Sagosen pogađa prečku, a Domagoj Duvnjak pravi grešku, i Norveška na nešto manje od minute do kraja počinje novi napad. Marin Šego je odbranio i taj napad, a Željko Musa na isteku vremena pogodio sa crte za pobjedu 29:28.

Najefikasniji kod Norveške bio je, naravno, Sander Sagosen sa 10 pogodaka, dok je sjajni Bergerud na golu sakupio 14 intervencija. Kod Hrvatske, Domagoj Duvnjak je postigao osam pogodaka, Marin Šego je sakupio 11 odbrana, a Matej Ašanin dvije i to oba sedmerca.

U drugom polufinalu sastaju se Španija i Slovenija, a početak tog meča će svakako kasniti nakon ove drame.

