Rukometaši Slovenije savladali Portugal

Bila je to izjednačena utakmica u kojoj se igralo gol-za-gol sve do sredine drugog poluvremena. Kod rezultata 21:21 Slovenci rade seriju 6:1 i odlaze na nedostižnu prednost koju su čuvali do kraja utakmice, piše “Fena”.

Blaž Janc sa 7 golova uz samo dva promašaja predvodio je Sloveniju do pobjede, dok je kod Portugala prvi strijelac bio Andre Gomes sa 6 golova.

Za Sloveniju će presudan biti sudar s do sada neporaženim Norvežanima, koji je na programu u srijedu.

Skupina II

Portugal – Slovenija 24:29 (15:14)

Norveška – Island

Mađarska – Švedska

1. Norveška 3 3 0 0 93:77 6

2. Slovenija 4 3 0 1 108:99 6

———————————-

3. Mađarska 3 2 0 1 82:82 4

4. Portugal 4 1 0 3 112:116 2

5. Island 3 1 0 2 73:79 2

6. Švedska 3 0 0 3 64:79 0

