Pogledajte bizarnu odluku selektora Njemačke kojom je praktično donio pobjedu Srbiji

Rukometaši Srbije ostvarili su veoma važnu pobjedu na Evropskom prvenstvu savladavši Njemačku rezultatom 30:27 nakon napete završnice. Ključni trenutak bio je nešto manje od tri minute prije kraja, kada su pri rezultatu 26:25 za Srbiju Nijemci pokušali da postignu gol, ali se desila bizarna scena.

Lopta je spuštena na liniju Knoru, on je bio u dobroj poziciji, praktično sam i pogodio gol, no selektor Alfred Gislason je zatražio tajmaut.

Ovo u životu nije viđeno! pic.twitter.com/H5y4pVwEI5 — FantomBeograda (@FantomBeograda) January 17, 2026

Sudije su provjeravale na snimku da li je tajmaut zatražen prije gola, odnosno da li gol treba priznati i utvrdile da se lopta nalazila tačno na liniji kada je pauza zatražena.

Nakon pauze Njemačka nije iskoristila napad, a na drugoj strani Srbija jeste i favorit se nakon toga potpuno raspao.

Srbija je nakon ove velike pobjede ostala s dobrim šansama za plasman u drugi krug. Nakon dva kola Španija ima maksimalan učinak, Srbija i Njemačka po jednu pobjedu, dok je Austrija bez pobjede. Španija u trećem kolu igra protiv Njemačke, a Srbija protiv Austrije.

Facebook komentari