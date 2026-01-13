Veliki udarac za Sloveniju pred početak Evropskog prvenstva

Novi problem za rukometnu reprezentaciju Slovenije dogodio se dva dana pred početak Evropskog prvenstva.

Ekipa je na Evropsko prvenstvo u Norvešku otputovala bez golmana Klemena Ferlina koji se vratio u Sloveniju na dodatne pretrage nakon povrede.

Miljana Vujovića i Jožu Baznika još ima selektor Uroš Zorman na raspolaganju kada je riječ o golmanskim pozicijama.

Ključni igrači Aleks Vlah i Miha Zarabec također su povrijeđeni, a Borut Mačkovšek se tek priključio ekipi.

Podsjetimo da Slovenija u petak u Oslu otvara takmičenje protiv Crne Gore, dok su u grupi još Švicarska i Farski Otoci.

Facebook komentari