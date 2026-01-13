Rukomet

Veliki udarac za Sloveniju pred početak Evropskog prvenstva

Objavljeno prije 28 minuta

Povrijedio se prvi golman ekipe

Novi problem za rukometnu reprezentaciju Slovenije dogodio se dva dana pred početak Evropskog prvenstva.

Ekipa je na Evropsko prvenstvo u Norvešku otputovala bez golmana Klemena Ferlina koji se vratio u Sloveniju na dodatne pretrage nakon povrede.

Miljana Vujovića i Jožu Baznika još ima selektor Uroš Zorman na raspolaganju kada je riječ o golmanskim pozicijama.

Ključni igrači Aleks Vlah i Miha Zarabec također su povrijeđeni, a Borut Mačkovšek se tek priključio ekipi.

Podsjetimo da Slovenija u petak u Oslu otvara takmičenje protiv Crne Gore, dok su u grupi još Švicarska i Farski Otoci.


