Preminuo trener rukometaša bugojanske Iskre Emir Karadža: “Bio je mentor, prijatelj i oslonac”

Rukometni klub Čelik iz Zenice i Iskra iz Bugojna objavili su sinoć u ponoć na svojim stranicama društvenih mreža da je, nakon njihove sinoćnje utakmice u Zenici u okviru 1. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine – grupa Sjever, preminuo trener Bugojanaca Emir Karadža.

– Nažalost, naš sportski uspjeh je zasjenila tužna vijest koju smo primili – trener MRK Iskra Bugojno Emir Karadža je, nažalost, preminuo nakon utakmice. Svi igrači i uprava Rukometnog kluba Čelik upućuju iskreno saučešće porodici, prijateljima i klubu Iskra Bugojno. Neka ti je lahka bosanska zemlja – napisali su u svojoj objavi na Facebooku iz zeničkog Čelika.

Naime, nakon utakmice koju je Čelik dobio rezultatom 41:37, pozlilo je gostujućem treneru Emiru Karadži, koji je nakon toga i preminuo.

– Nakon utakmice u Zenici, naš rukometni svijet zavila je tuga. Otišao je čovjek koji je živio za rukomet, trener koji je stvarao igrače, ali prije svega – insan velikog i plemenitog srca. Emir Karadža nije bio samo trener. Bio je mentor, prijatelj i oslonac. Na terenu je unosio strast, znanje i disciplinu, a van terena toplinu i dobrotu. Njegove riječi, savjeti i osmijeh ostat će zauvijek urezani u srcima svih koji su ga poznavali. Teško je prihvatiti da više neće stati uz aut-liniju, neće bodriti, učiti i voditi. Ali njegova ostavština živi u svakom igraču kojeg je dotakao, u svakom klubu kojem je dao dio sebe, u svakoj utakmici u kojoj je ostavio trag – objavio je uime Upravnog odbora Iskre predsjednik dr. Ejub Zukić.

