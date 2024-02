Audi koji košta više od 200.000 eura

U pitanju je najjači model u RS6 i RS7 serijama do sada, a u osnovi se i dalje nalazi isti V8 motor, koji je sada ojačan – ima 630 KS i 850 Nm maksimalnog obrtnog momenta.

Vizuelno je temeljen na Audi 90 modelu, a zanimljivo je da je poklopac motora izrađen od karbona, kao i različiti dijelovi karoserije kao što su blatobran ili kućište retrovizora.

Enterijer je urađen u pretežno crnoj boji, uz crvene detalje, a tu su i posebno napravljena sjedišta, kao i nekoliko verzija unutrašnjosti koje budući kupac može da odabere.

Ovaj automobil od 0 do 100 km/h stiže za 3,3 sekunde, a do 200 km/h mu je dovoljno samo 11,5 sekundi. Uz to, najveća brzina koju može da dostigne iznosi 305 km/h.

A sada i cijena – Audi RS6 Avant GT u Njemačkoj kreće od 219.355 eura, a uz to je u pitanju i ograničena serija od 660 primjeraka, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari