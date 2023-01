Niko nije ni slutio da je baš on prešao na islam: “Imao sam novac, žene, ali duša je bila prazna”

On je odlučio potpuno promijeniti život. Tražio je izlaz iz zapuštenog načina življenja u kojem mu je bilo bitno da odvede što više žena u krevet i da radi šta mu je volja.

Promjenu je našao u islamu. Odlučio se potpuno proučiti ovu vjeru i kada je vidio o čemu se radi, potpuno se posvetio tome i postao je musliman.

Williams je prije nekoliko godina objasnio kako mu je jednostavno život kakav je imao dosadio. Izvana je bila perfekcija, ali iznutra praznina.

“Izvana je sve izgledalo kao prava slika uspješnog čovjeka, ali bio sam duboko nesretan u sebi. Sve je to bila samo fasada”, rekao je Williams i nastavlja:

“To je bilo kao danas Instagram. Postaviš perfektnu sliku, ali iza svega je dosta drugačije. U to doba je sve izgledalo perfektno. Izgledao sam dobro, imao slavu i novac i pažnju žena”.

“Nisam mogao reći ‘ne’ takvim stvarima. Imao sam taj cilj biti popularan, kupiti mami kuću, partijati. Igrao sam tako dobro da sam mogao živjeti kako želim, imati brojne žene i reći da sam uspio”.

“Međutim, nisam bio ispunjen. Sada sam sretan, više se ne budim odvratan samom sebi. Sad tek osjećam da mi je život ispunjen”, rekao je Williams.

Ready to make our way to Mecca to perform Umrah 2023. 🤲🏽❤️ pic.twitter.com/3D6Kf8rdiX

— Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) January 13, 2023