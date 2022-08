Mario Kordić: Znamo da iza Lane stoji dosta toga, mnogo odricanja i truda

Večeras je u Mostaru održan svečani doček najboljoj bh. plivačici Lani Pudar. Prisutnima se obratio i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.

– Dobro večer Mostar, dobro večer BiH. Srce je veliko. Odat ću Lanu “lakše je pregurati SP nego ovo” – rekao je.

Podsjetio na izjavu Lane otprije šest godina, kada je rekla da je tata samo doveo da nauči plivati, a onda je pokazala talenat.

Znamo da iza Lane stoji dosta toga, mnogo odricanja, truda… Ističem zajednički cilj i zajednički trud svih aktera. Ovo je u Mostaru čudo, kao mnogih čuda. Bogdanovića, braće Karačić, lani Veleža, sada Zrinjskog…

Danas se ne možemo pohvaliti da nismo stvorili uvjete, ali nam je zalog da to uradimo u budućnosti. Možda su neki očekivali da ću ovdje pričati o gradnji bazena, ali ću reći u Laninom stilu “pripreme su u toku, radimo i završit ćemo”.

Nemojte nikad Hercegovcu, a posebno Hercegovki reći da on ili ona to ne može, jer će onda tek to napraviti. Možda taj komentar Lana nije čula, ali smo mi čuli i tada smo svi mi bili Lana Pudar. Kao gradonačelnik Mostara želim vam se zahvaliti na dolasku – zaključio je Kordić, prenosi Avaz.

Facebook komentari