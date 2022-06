Velibor Pudar pred finale SP: Lana ima srce veliko “kao Hum” – to je njen adut

Hvala na čestitkama

– Dragi prijatelji iz cijelog svijeta, dragi Bosanci i Hercegovci, hvala vam mnogo na čestitkama povodom Laninog plasmana u finale na Svjetskom seniorskom prvenstvu u plivanju u disciplini 100 m delfin/leptir, istakao je Lanin otac Velibor i dodao:

– Čitam komentare po raznim portalima i drago mi je da je uspjela usrećiti mnoge od vas, a isto tako čitam i velika očekivanja u finalnoj trci koja je na programu večeras u 18.10 sati. Dragi moji novinari i urednici portala, molim vas da ne pišete “bombastične” naslove danas jer Lana je u Budimpešti već napravila više od očekivanog. Ne stavljajte joj teret na, i onako mala, leđa jer i ona to čita.

Lana je na ovom Svjetskom prvenstvu najmlađa takmičarka.

Olimpijski bazen

– Ona je jedina plivačica na ovom prvenstvu koja nema olimpijski bazen u svom gradu, a evo je sa 16 godina među osam najboljih na svijetu. Znaju Dama, Goran, Alena, Jaso i porodica kako je došla do ovoga. Na ovo prvenstvo je došla iz punog treninga, stručni tim ga uopšte nije planirao radi preklapanja sa nekim drugim bitnijim takmičenjima, ali je Lana insistirala da se oproba sa najboljim seniorima na svijetu. Bez omalovažavanja novinara, velika većina vas nikada uživo nije gledala svjetsko plivanje pa vam mogu samo reći da su to “ljudske zvijeri”, mnogo jače i starije od Lane, ali Lana ima srce veliko “kao Hum” – to je njen adut. Zato, molim vas, večeras opušteno koje god mjesto osvoji, a znam da će dati sve od sebe, ona je za nas prvak svijeta. Bravo ribice tatina – zaključio je Lanin ponosni otac Velibor. prenosi “Avaz“.

Facebook komentari