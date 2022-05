Zlato za BiH u sprintu

Master tim Bosne i Hercegovine u sprintu osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u raftingu R-4, a posadu koja je stigla do najsjajnijeg odličja činili su: Igor Kuzmanović, Dragan Bjelić, Nebojša Tadić i Andrej Zamolo (rezerva je bio Goran Pašić).

Oni su prošli prvi kroz cilj u vremenu 73,14 sekundi. Treća je bila Češke Republike koja je ostvarila vrijeme 74,23 sekunde, piše Avaz.

– Ovo se rijetko događa. Već smo prošli dosta Svjetskih prvenstava i na njima dokazali kvalitet, ali nikad nismo došli do medalje. Baš je bio red da se i to desi i to na našoj stazi. Trebalo nam je ovo u prvoj disciplini da se rasteretimo i da u nastavak takmičenja uđemo dosta smireniji. Staza je lutrija i za čas možeš da izgubiš mnogo vremena, znali smo da smo najbolji u sprintu, ali sve zavisi od toga kako ćeš odvesti trku. Sve zavisi od tih 10 metara Bijelog buka, voda napravi čudo i za čas te odnese na obalu. Davno je bio red da osvojimo medalju i eto konačno se to ostvarilo. Sada su nam porasli apetiti, imamo i velike šanse u Head-to-Head-u, gdje smo možda i još veći favoriti. U slalomu vidjećemo šta će biti i onda spust na Tari gdje smo ponovo favoriti. Zanimljivo je da je naša posada iz jednog naselja, „Borika“. Divno smo se uklopili, sve i jedan zaveslaj je legao kako treba, nije bilo promašaj od starta do cilja i zasluženo smo osvojili prvo mjesto – rekao je Kuzmanović.

Sprint: muškarci master

1. Bosna i Hercegovina 73,14 sekundi

2. Brazil 73,92

3. Češka Republika 74,23

4. Kostarika 75,12

5. Argentina 75,73

6. Slovačka 78,73

7. Rumunija 81,17

8. Mađarska 81,83

9. Velika Britanija 83,07

10. Letonija 85,31

Sprint: muškarci open

1. Brazil 71,04 sekundi

2. Hrvatska 72,24

3. Argentina 72,61

4. Japan 73,83

5. Češka Republika 74,39

6. Srbija 74,76

7. Kazahstan 75,71

8. Slovenija 75,82

9. Bosna i Hercegovina 76,10

10. Velika Britanija 77,87

11. Australija 78,16

12. Njemačka 78,59

13. Rumunija 79,21

14. Mađarska 86,03

15. Mongolija 88,15

Sprint: muškarci U23

1. Češka Republika 73,68 sekundi

2. Australija 77,30

3. Rumunija 77,77

4. Kostarika 77,98

5. Japan 78,64

6. Slovenija 78,86

7. Hrvatska 83,98

8. Bosna i Hercegovina 91,55

Sprint: muškarci U-17

1. Hrvatska 78,37 sekundi

2. Češka Republika 84,89

Sprint: žene master

1. Češka Republika 80,80 sekundi

2. Kanada 81,10

3. Slovačka 85,26

4. Argentina 86,50

5. Indonezija 88,87

6. Mongolija 137,43

Sprint: žene open

1. SAD 79,08 sekundi

2. Japan 80,98

3. Australija 82,63

3. Argentina 82,63

5. Češka Republika 83,43

6. Kanada 84,19

7. Hrvatska 84,22

8. Mađarska 85,09

9. Slovačka 85,12

10. Velika Britanija 87,35

11. Bugarska 91,01

12. Rumunija 97,99

13. Bosna i Hercegovina 101,20

14. Mongolija 108,63

Sprint: žene U-23

1. Kanada 80,97 sekundi

2. Japan 87,55

3. Slovačka 89,69

4. Indonezija 163,60

Sprint: žene U-17

1. SAD 86,61 sekundi

2. Češka Republika 98,53

