TUGA OKOVALA CIJELU ZEMLJU: Rusi u cvijetu mladosti ubili jednog od najboljih sportista Ukrajine

Iz Ukrajine stiže užasna vijest da su Rusi ubili jednog od najtalentovanijih ukrajinskih sportista, mladog Yevhena Malysheva.

Maliyshev je rođen 2002. godine i bavio se biatlonom, a svoju profesionalnu karijeru je prekinuo kako bi branio zemlju od napada neprijatelja.

“Duboka sućut domovini, prijateljima i porodici. Ostat će u vječnom sjećanju”, saopštili su iz Biatlonskog saveza Ukrajine.

Ovaj 20-godišnjak je bio član ukrajinske juniorske reprezentacije u biatlonu, a ubijen je u borbama u Kharkivu gdje je bio u vojnoj službi, piše Sportsport.

Tokom dana ubijena su i dvojica mladih fudbalera. Poginuli su 21-godišnji Vitali Sapyilo te 25-godišnji Dmytro Martynenko koji su prve fudbalske žrtva ruske agresije.

Inače, prema posljednjim izvještajima UN-a do sada su Rusi ubili najmanje 136 civila uključujući 13-oro djece.

Ukrainian young biathlete was killed by russian invaders https://t.co/9NZD8Ez2NR

Yevhen Malyshev, young biathlete from Ukraine, was born in 2002. Was killed by russian invaders….#biathlon #ibu #wordcup pic.twitter.com/4sGxVknYYn

— Focusbiathlon (@focusbiathlon) March 1, 2022