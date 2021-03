Tuka pred EP: “Cilj je finale i utrka s vremenom ispod 1:45”

Miting u Madridu i trka na 800 metara poslužili su kao prava uvertira za Evropsko dvoransko prvenstvo u poljskom Torunu koje se održava od 5. do 7. marta.

“Prije svega, želim svim građanima Bosne i Hercegovine čestitati 1. mart – Dan nezavisnosti. Kao što znate, imao sam u posljednje vrijeme nekoliko utrka u dvorani. Nakon prve utrke u Francuskoj malo sam bio tužan zbog vremena 1:48, mada je to za dvoranu solidno. Navikao sam na bolje rezultate. Nisam se osjećao posebno lijepo. Međutim, brzo sam popravio svoje vrijeme u Torunu, a onda sam u Madridu, kao što sam i najavio, oborio rekord Balkana. Teško mi padaju dvoranske utrke jer nisam ljubitelj dvorane. Nisam bio na priprema, kao što sam znao prije biti u Južnoj Africi jer je teška situacija zbog koronavirusa i nismo željeli rizikovati. Tako da sam zadovoljan rezultatom u dvorani”, rekao je Tuka na početku konferencije.

Otkrio je i da nema neka specijalna očekivanja na Evropskom prvenstvu, ali i da je cilj ostvariti što bolji rezultat.

“I u Škotskoj prije dvije godine sam imao vrijeme 1:46, ali sam bio tek četvrti. Moraju se poklopiti brojne stvari osim dobre utrke. Konkurencija je žestoka ove sezone, ne znam šta je ovo. S druge strane, postoje atletičari koji uopšte ne žele trčati u dvorani. Ja više nastupam na nagovor trenera jer on želi da se takmičim budući da je dug period do ljeta. Prošlo Evropsko prvenstvo sam bio šesti i tu sam ostvario cilj koji mi je bio da se plasiram u finale. Slična očekivanja imam i sada. Da istrčim ispod 1:45 u dvorani to bi bilo fenomenalno. To bi bio rezultat među deset najboljih dvoranskih rezultata u svijetu, a pet u Evropi”, poručio je Tuka.

Glavni događaj za Amela u 2021. godini bit će Olimpijske igre koje će se održati u Tokiju, ali još uvijek nema plan i program priprema.

“Spominjali smo da u aprilu možda odemo u Keniju gdje postoje kampovi na velikim nadmorskim visinama. Južna Afrika otpada zbog situacije s koronavirusom. Postoje neka mjesta u Italiji, konkretno na Siciliji, ali se tamo vulkan aktivirao upravo na mjestu gdje je blizu kamp pa je i to rizično. Trener treba ubrzo primiti vakcine. Uglavnom ništa još nismo konkretno odlučili pa ćemo kad završi Evropsko prvenstvo sjesti i napraviti jedan plan. Ne opterećujem se puno time. I 2019. godine sam isto trenirao ovdje, a imao sam odličnu sezone. Tako je bilo 2015. godine kada sam ostvario svoje najbolje vrijeme. Veća je potreba pred Olimpijske igre da odem negdje na planinu najviše zbog vrućina kako bi se što bolje spremio. Znam na čemu sve moram raditi i tome ću su posvetiti”, zaključio je Tuka, piše “SCsport“.

Facebook komentari