Banjaluka: Skijaški klub Olymp napravio prvi ski simulator u BiH

Mladen Čeko, trener Skijaškog kluba Olymp rekao je da su na ovu ideju došli prije par godina, ali da su odluku da to i urade donijeli prije godinu i po.

Cijeli tim učestvovao je u izradi simulatora, a prema riječima Čeke svako je svoje zaduženje izvršio na najbolji mogući način.

“Dobili smo neke nacrte od čovjeka u Novom Sadu koji tamo ima dvije takve trake i onda smo u odnosu na njegove ideje, njihova rješenja i nacrte dodali naše u vezi sigurnosti i okoline, da traka bude što sigurnija. Naravno malo smo je proširili u odnosu na stazu koja je tamo. Mislimo da na taj način može lakše da se radi, da je veća komocija pri skijanju i malo lakše elementi da se uvježbavaju“, ispričao je Čeko ekipi Anadolu Agency (AA).

Objasnio je da je prva traka ovog tipa u BiH jako specifična u rješenjima koja su dodali radi sigurnosti, ljepšeg osjećaja i doživljaja skijanja, a da ne bi bilo povreda.

Godine i pol nisu važne, pa na skije može da stane svako ko želi da nauči da skija ili da usavrši skijanje.

“Početnicima je puno lakše kasnije kada odu na stazu, oni koji već malo znaju njima je, hajde da kažemo, malo komplikovanije da neke greške koje su imali na stazi ispravljaju, zato što u suštini traka ne trpi greškice koje inače na stazi ni ne primjetite“, rekao je trener Olympa.

Iako je prvobitno bilo planirano da ski simulator počne sa radom od oktobra pandemija koronavirusa usporila je realizaciju ideje Olympovog tima, pa su prvi skijaši na traku stali krajem prošle godine.

Od tada vještine su isprobali oni najmlađi od četiri, pet godina pa i stariji koji se odlučili da u 50. ili 60. godini prvi put stanu na skije.

U Olympu kažu da im je osnovna ideja bila da približe skijalište sugrađanima i da svakome ko je ikada imao želju da skija omoguće da to proba na što sigurniji način, da vide kako skijanje izgleda, da osjete to iskustvo, pa da ih to motiviše da odu na planinu da tamo skijaju i da se dalje usavršavaju.

Zadovoljni su jer su do sada imali samo pozitivne komentare, a interes građana ih je iznenadio i prevazišao očekivanja. Činjenica da su im termini popunjeni po nekoliko dana unaprijed, da su mnogi bili već nekoliko puta, govori im da je njihov trud i rad prepoznat.

“Smatramo da je stvarno odaziv sugrađana fenomenalan i nadamo se da će tako i ostati“, kazao je Čeko.

Na ski simulatoru moguće je uvježbavati sve tehnike skijanja, a na pitanje koliko je specijalni mokri tepih na kojem se skija različit od uslova u prirodi Čeko je odgovorio:

“Tepih simulira najpribližnije vremenske uslove kada je toplije vrijeme, neki mokri snijeg. Zato što je jako težak za kontrolu i ne prašta greške, a to je najbliže uslovima mokrog teškog snijega.”

I treneri Olympa su se iznenadili kada su vidjeli da neko ko je na simulatoru vježbao jedan čas, odnosno 45 minuta, može bez problema da se spusti niz Jahorinu. Ipak svim polaznicima savjetuju oprez na planinama koliko god da uspješno nauče da skijaju na traci. Treneri na ski simulatoru kontrolišu brzinu trake i u svakom momentu mogu da je zaustave, što na planinama nije slučaj. Potrebno je osjetiti vanjske uslove i prilagoditi se uslovima na stazi, kao što i inače rade svi skijaši bez obzira na iskustvo.

“Ono što ne možemo ovdje da ih naučimo savjetujemo ih da gore to prolaze polako. Jako se brzo napreduje, to se umnogome savlada u startu, međutim bez obzira na to, od početka treba ići postepeno kao da ovdje ništa nije naučeno – to im je savjet i da uživaju, da se čuvaju da budu što sigurniji i da ne bi bilo povreda“, rekao je Čeko.

Skijaški klub Olymp postoji desetak godina i u ranijem period organizovali su skijanja u Austriji, Francuskoj, Italiji… Broj članova u klubu varira u zavisnosti od ponuda koje imaju za skijanje, a ove godine primjetili su veću zainteresovanost zbog ski simulatora.

Uglavnom nedjeljom organizuju odlazak na Kupres, a za Kozaru koriste svaku priliku u vrijeme školskog raspusta kada su uslovi za skijanje adekvatni.

“Banjaluka je poznata po sportu, u Banjaluci ima ljudi koji se već bave drugim sportovima koji kada dođu na skijanje, stvarno to se osjeti, i što se tiče motorike i spremnosti. Problem je malo udaljenost skijališta jer nama su Vlašić i Kupres najbliži na nekih dva, dva i po sata vožnje i tako da to nije nimalo blizu, nemamo mogućnosti da odemo svaki dan“, ispričao je Čeko.

Istakao je da je Kozara najbliža Banjalučanima, ali su tamo uslovi najslabiji, jer nije u pitanju dovoljna visina da u toku godine bude više skijaških dana, odnosno da planina bude pokrivena snijegom ili da bude temperatura u minusu za vještački snijeg.

Čeko smatra da su Banjalučani s obzirom na broj dana provedenih na snijegu dobri skijaši, a da je teško postići profesionalizam kada se nešto radi 15 do mjesec dana godišnje. Dodao je da je moguće i da će u Olympu promijeniti mišljenje i početi raditi sa djecom koja bi se ozbiljnije bavila ovim sportom jer uz ski simulator na petnaestak minuta vožnje od grada imaju mogućnost da vježbaju tokom cijele godine.

