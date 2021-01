Poznati bokser uhapšen nakon jezivog zločina, ubio je kćerku

Nesretna djevojka pomagala ocu u uređivanju restorana gdje je ugušena.

On je zatim njeno tijelo prevezeno na Riker Island i ostavljeno u parku prekriveno lišćem, piše Croring.

Kabary Salem ubrzo je napustio SAD, a kada je njeno tijelo pronađeno, bivši bokser je za The Newyork Times izjavio da je slomljen i želi što prije da sazna šta se dogodilo, prenosi “Radiosarajevo“.

Kabary Salem is believed to have strangled his daughter—25-year-old Ola Salem— in Pennsylvania, where she was helping him set up a restaurant. According to reports, Salem drove her body back to Staten Island, dragged her into Bloomingdale Park and covere… https://t.co/1kkE20lNmN pic.twitter.com/Z2XEgmqvJ2

