Poturak: “Sretan sam, ovoje moja treća pobjeda u nizu nokautom”

U okviru borilačke manifestacije King of Kings (KOK World Series) jedne od vodećih svjetskih organizacija u kick-boxu, naš najbolji K1 borac Dževad Poturak ostvario je novu pobjedu u svojoj bogatoj karijeri. BH Machine je tehničkim nokautom savladao Nikolu Dimkovskog u prvoj rundi.

– Još jedna uspješno završena organizacija u, da kažemo, mojoj režiji. KoK je nastavio tradiciju u Bosni i Hercegovini i evo večeras se završila jedna uspješna revija, gdje smo poslali, opet, lijepu sliku iz Sarajeva, lijepu sliku sa Ilidže, lijepu sliku iz Bosne i Hercegovine.

Bile su fantastične brobe. Dobrih osam mečeva u dva dijela. U prvom dijelu je bilo četiri meča heroja – mladih boraca koji dolaze na borilačku scenu. Nakon toga su bile četiri borbe World Series-a – boraca koji su resprektabilni i koji su već zaplovili u vode kick boxa u svijetu.

Ono što mogu naglasiti je da smo se i mi kao učesnici potrudili da ispoštujemo sve higijensko-epidemiološke mjere koje su na snazi, tj. mi smo se pridržavali svega što je propisano. Možda su se u jednom momentu zbog želje prisutnih da mi čestitaju i da dođu do mene ljudi malo „opustili“, ali smo uspjeli i to prevazići i sprovesti sve mjere do kraja.

S druge strane, svi mečevi su bili super. Ono što još mogu reći je da sam ja u ovom meču savladao gorostasa, koji je sa mnom u omjeru bio 1:1. Ipak sam prevagnuo sa 2:1 protiv njega. Nikola Dimkovski je došao izrazito spreman i nabrijan. Moji jaki low kick-ovi po unutrašnjem dijelu njegove prednje noge su ostavile traga i uspio sam ga finiširati već pred kraj prve runde, što je moja treća pobjeda u nizu nokautom.

Mečevi koji su bili u Litvaniji i u Sarajevu, dva puta, rezultirali su pobjedama. Mogu reći da sam sretan. Život ide dalje. Pred nama su, opet, nova dešavanja i nove manifestacije. Ukoliko se situacija u vezi sa koronavirusom bude smirivala, nastaviću organizirati i praviti ovakve susrete.”

Poturak je, podsjetimo, u julu prošle godine osvojio titulu evropskog KOK prvaka svladavši Albanca Dritana Barjamaja, a nakon tog dvoboja je pod okriljem iste promocije upisao i pobjedu nad njemačkim predstavnikom Kirillom Bullerom, prenosi “Avaz“.

