BOMBA IZ DAGESTANA: Khabib se vraća u ring, ispunit će posljednju želju svoga oca…

Njegova odluka šokirala je sve, uključujući i predsjednika UFC-a Dana Whitea.

No, White više nije toliko siguran da se Nurmagomedov zaista prenzionisao. To se može zaključiti prema komentarima koje je dao u četvrtak u emisiji “The Zach Gelb Show” na američkom CBS-u. White je rekao da je bio u razgovorima s Khabibom i vjeruje da bi borac mogao odraditi još jednu borbu kako bi poboljšao svoj neporaženi rekord na 30-0.

– Khabib i ja smo razgovarali. Bio je potpuno emotivan te noći kad je završio borbu protiv Gaethjea. Imam osjećaj da bi mogao ići na 30-0 – kazao je White, a potom bio znatno konkretniji:

– Da. Mislim da se neće povući. Njegov otac je htio da dođe do skora 30-0. Mislim da želi ispuniti želju svoga oca!

