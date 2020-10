Habib godinama krije suprugu: Ovo je jedina fotografija žene bivšeg legendarnog MMA borca

Ali takav je čuveni sada već bivši borac – pun misterija i iznenađenja, prenosi “Žena“.

Jedna od najvećih misterija koja se vezuje za njega jeste njegova supruga Patimat, koja je rođena u Sildiju, planinskom selu u Dagestanu gdje se rodio i Habib. Kako su pisali mediji u Rusiji, ona je njegova prva ljubav i drugarica iz školske klupe.

S obzirom na publicitet koji okružuje Habiba (32), Patimat je mogla da se viđa na svakom koraku, ali je u njihovom slučaju situacija potpuno drugačija.

“Moja porodica je zatvorena tema”, rekao je sportista koji se sa 22 godine oženio na raskošnoj ceremoniji, prema tradiciji svog rodnog kraja i pred 3.000 zvanica.

Nevjesta je shodno islamskim običajima, na svadbi preko lica sve vrijeme nosila veo, jer su samo muž i rodbina mogli da je vide bez ovog dodatka.

A svijet je bio toliko znatiželjan da sazna kako izgleda Habobova supruga, što je i uspio zahvaljujući jedinoj javnosti poznatoj fotografiji Patimat. Na toj slici se sve i zaustavilo.

Godine i godine bavljanje sporta njenog supruga, svjetska medijska pažnja, a ona daleko od bilo kakve pompe. Zna li se bilo šta o njenom životu uz Habiba? Ruski “Mash” je pisao da ona uglavnom vrijeme provodi kod kuće.

Javnosti je poznato i da Habib i Patimat imaju dvoje djece, kćerku Fatimu (5) i sina Magomeda (3). U septembru 2019. godine objavljeno je da čekaju treće dijete.

MMA borac je misteriozan kada je privatan život njegovih najbližih u pitanju, a koliko mu je bitna porodica vidjelo se i sinoć poslije meča kada je izjavio:

“Želim da kažem da je danas ovo bila moja posljednja borba. Nema šanse da ću opet dolaziti ovdje bez svog oca. Ovo mi je bio prvi put bez oca, a kada sam dobio poziv UFC da imam meč sa Džastinom, razgovarao sam sa majkom tri dana. Ona nije željela da se borim bez oca, molila me je da to ne radim, ali sam joj obećao da će mi ovo biti posljednji meč”, izjavio je Habib Nurmagomedov čiji je otac i trener Abdulmanap preminuo ranije ove godine.

Nurmagomedov je sinoć treći put odbranio UFC titulu šampiona svijeta u lakoj kategoriji, bio je to njegov 29. trijumf u karijeri, bez poraza.

Povlačenja Habiba Nurmagedova uzburkalo je sporstku javnost. Prvi čovjek UFC-a Dejna Vajt otkrio je neposredno poslije sinoćnjeg okršaja da je Habib prije tri sedmice bio u bolnici zbog proloma u stopalu.

”Nikome to nije rekao, nije pričao okolo. On je jedan od najžilavijih i najjačih ljudskih bića na planeti. Ozbiljno, on je jedan od onih za koje možemo reći da su najveći svih vremena (GOAT)”, rekao je Vajt pa dodao: “Zaista mislim da će ostati u penziji. Imali smo sreće što smo ga gledali ovdje nakon svega što je prošao. Neka se odmori i emocionalno oporavi. Prosto je, samo od njega zavisi. Ako želi poslije da se vrati, vratit će se”.

Konor Mekgregor se oglasio na Tviteru: “Dobra borba, Habibe. Nastavit ću tamo gdje si stao. Ponovo, poštovanje i saučešće za tvog oca i tvoju porodicu. Iskreno vaši Makgregori”. Podsjećanja radi, Mekgregor je prošle godine tokom Tviter svađe sa Habibom surovo uvredio protivnika i njegovu suprugu, što je bilo potpuno nedopustivo i primjer vjerske diskriminacije.

“Tvoja žena je peškir, druže”, napisao je Konor Megregor pored snimka sa Nurmagomedovog vjenčanja.

Međutim, kao što rekosmo, gdje je Habib, tu su i iznenađenja pa se nepuna 24 sata poslije kraja njegove borilačke karijere pojavio snimak na kojem on sam najavljuje mogući povratak u UFC.

