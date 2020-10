Oleg Galić, reprezentativac BiH: Osjećam se odlično dok trčim

Oleg Galić (18), reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je na Balkanskom prvenstvu za juniore u Istanbulu prošlog mjeseca osvojio bronzanu medalju u trci na 5.000 metara, priprema se za sljedeća takmičenja među kojima su mu prioritet za sljedeću godinu Evropsko i Svjetsko prvenstvo za juniore.

Zadovoljan je rezultatima ostvarenim na Balkanskom prevenstvu, a osim trke na 5.000 metara, na trci od 3.000 bio je šesti i sljedeće godine očekuje još bolje rezultate. Galiću je ovo bio šesti nastup za reprezentaciju BiH.

U protekloj sezoni u kojoj su putovanja bila ograničena zbog pandemije koronavirusa učestvovao je i na više trka u BiH na kojima je ostvario dobre rezultate.



Član Atletskog kluba Banjaluka, prvak RS i BiH, zahvalan je Dušku Tadiću iz ovog kluba, koji ga je prije devet godina pitao da li bi da trenira.

“Nisam ni očekivao da ću nastaviti ovim se baviti profesionalno, ostao sam devet godina u ovom klubu. Volim da trčim, jako sam hiperaktivan, ne drži me mjesto, volim da se takmičim i volim ovaj klub”, ispričao je Galić ekipi Anadolu Agency (AA).

Klubu je izuzetno zahvalan jer su ga kaže “gurali kad je bilo najteže”, a trener mu je vjerovao u trenutcima kada je i sam gubio vjeru.

“Osjećam se odlično dok trčim, ako danas nisam uradio trening kao da nisam ispunio svoj dan. Kada mi trener da pauzu kao da nije dan prošao kako treba i sljedeći dan jedva čekam da idem na trening”, kaže ovaj mladi atletičar.

Zbog toga mu nisu problem dvočasovni trenizi po dva puta dnevno, kao ni usklađivanje ostalih obaveza, jer kaže sve je moguće uz pravu želju. Koronavirus otežao je uslove rada i za atletičare.

“Teško je, mjesec dana nismo mogli ni na stadion, tražili smo po prirodi s grupom da treniram, sve je bilo teško, ali prebrodili smo nekako i iako je ostavilo uticaja nadam se da ćemo na dvoranska prvenstva moći više putovati i imati više trka”, kaže on.

Baveći se atletikom stekao je mnogo prijatelja širom Evrope, i upoznao mnogo dobro ljudi u ovom sportu koji su davali savjete, kako starih trenera tako i vrhunskih atletičara.

Drugim sportistima, atletičarima poručuje da vjeruju u sebe i nikad ne gube nadu.

“U ovom sportu svi traže neke ogromne pare i mnogi prestaju zbog toga. Sve će to doći s vremenom, niko nije uspio preko noći”, kaže Oleg Galić.

Rada Račić, trenerica u Atletskom klubu Banjaluka, kaže da je Olegov uspjeh proizvod ozbiljnog rada i kontinuiranih treninga.

“Oleg je radan, to je prvi parametar – da neko voli da radi i to je garant da može da uspije bez obzira na talenat, ali on je i talentovan. Za lijene, pogotovo u pojedinačnim sportovima, nema mjesta”, izjavila je Račić.



Na pitanje koliko je teško u ovom sportu inače, ali i za vrijeme pandemije koronavirusa, odgovorila je da je jako teško, jer individualni sport zahtjeva čitavog čovjeka.

“Finansija nikad dovoljno, morate tražiti recept za odlazak na pripreme, za opremu. On trenira dva puta dnevno i to su nadljudska odricanja. Razumijevanja je vrlo malo i sad ova situacija oko koronavirusa mjenja mnoge stvari. Međutim, mi se u tome savršeno snalazimo, radimo, hendikep je i u razmišljanju da li će nešto biti. Vidite i sami da je sve na koljenima. Nadam se, iskreno, da će što se tiče atletskih takmičenja sljedeće godine sva biti održana pa i Olimpijada o kojoj svi sanjaju”, dodala je Račić.

