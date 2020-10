White otkrio: Khabib je prije tri sedmice bio u bolnici

Predsjednik UFC-a rekao je kako vjeruje da se slavni Dagestanac zaista zauvijek povukao u mirovinu, poručio je da ga smatra najboljim ‘pound-for-pound’ borcem svijeta, ali i otkrio da je Khabib prije tri tjedna imao jednu ozbiljnu nezgodu, prenosi fightsite.hr.

– Bio je u Octagonu, a mi smo svi samo stajali i slušali… Gotovo pa da je ovo večeras imalo miris iznenađenja. Kad pogledate kako je reagirao na vaganju, kako se ponašao dok je večeras izlazio. On nije izgledao poput sebe, duboko je disao…, rekao je White na konferenciji pa otkrio jedan nepoznat podatak.

– Kroz što je sve ovaj momak prošao… Svi možemo biti sretni što smo večeras gledali kako se bori. A slušam i glasine o drugim stvarima o kojima nisam imao pojma. Izgleda da je bio u bolnici i da je slomio stopalo prije tri tjedna. Imao je slomljena dva prsta i jednu kost u stopalu ili mu se nešto slično tome dogodilo. To su mi rekli ljudi iz njegovog kuta. On je jedan od najčvršćih ljudi na svijetu i vrijeme je da ga ozbiljno počnete stavljati među one koji zaslužuju status najboljeg svih vremena, dodao je Dana.

