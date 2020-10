Ruskinja ponižena, nisu joj vjerovali da je žensko – “Postavljali su mi intimna pitanja”

Krenula je put rodnog Krasnodara, ali je na ulazu u avion pretrpjela torturu i brojna intimna pitanja. Svjetska šampiona u benč presu jedva je dokazala da je žensko!

– Nisu me pustili na kontrolnom punktu, jer je u pasošu pisao da sam žena. Bilo je to ponižavajuće, pogotovo pred tolikim ljudima u redu. Ispitivali su me o intimnim stvarima – izajvila je Turajeva za ruske medije.

– Zanimalo ih je ko sam u životu, a i u krevetu. Cijeli red putnika je gledao to, a ja sam se osjećala bespomoćno. Trudila sam se da im dokažem da sam žena – zaključila je dizačica tegova.

Ubrzo se aviokompanija oglasila i uputila javno izvinjenje ruskoj sportistkinji, prenosi “Informer“.

