Asmir Kolašinac iz Sjenice: “Dolazi do kolapsa, nemamo doktora”

U Sjenici, Novom Pazaru, Tutinu situacija izazvana pandemijom je, nažalost, sve gora i broj pacijenata je daleko veći od kapaciteta bolnica.

U jednom od snimaka iz Sjenice vidi se i Asmir Kolašinac, bronzom okićeni bacač kugle sa Evropskog prvenstva iz 2012. godine u Helsinkiju, koji je iste godine zauzeo i sedmo mjesto na Olimpijadi u Londonu. Asmir u svom vlasništvu ima po jedno zlatno i srebreno odličje sa evropskih dvoranskih prvenstava, a veliki sportista je sada potpuno zaboravio na sport i neumorno volontira i pomaže svojim sugrađanima u Sjenici.

– Najveći problem je bolnica u Sjenici koja nije predviđena za ove slučajeva i koja nema veliki kapacitet. Nevjerovatno mi je da Sjenica pripada bolnici u Užicu, koje je udaljeno 120 kilometara, a ne Novom Pazaru koji je samo 50 kilometara od našeg grada. Najveći problem je što skoro nema zdravih ljekara i doktora. Nažalost, skoro 2/3 je zaraženo, a imamo veliki broj pacijenata. Dolazi do kolapsa i preostali zdravi medicinski radnici daju nadljudske napore. Ne znam kako da dočaram cijelu situaciju u Sjenici. Doktori spavaju samo par sati dnevno. Nikoga od porodice ne viđaju i potpuno su u službi građana – kaže za “Faktor” Asmir Kolašinac.

Poznati atletičar je zahvalan na pomoći ministru zdravlja Srbije Zlatiboru Lončaru.

– Preko privatnih veza sam došao do ministra Lončara koji je odmah reagirao. Oni nisu imali prave informacije o stanju u Sjenici. Javio mi se nakon nekoliko minuta i od večeras svi teži slučajevi zaraze iz Sjenice idu u Novi Pazar gdje je napravljena privremena covid bolnica sa 200 kreveta. Mnogo nam znači pomoć koja stiže iz cijelog svijeta. Ljudi zovu sa svih strana. Svaka pomoć nam je trenutno dobrodošla. Ono što bolnica u Sjenici dobije od centralne apoteke dovoljno je za 10 dana, a ostalih 20 dana nemamo lijekove za pacijente. Za terapije u Sjenici u koje ulaze infuzije, antibiotici i vitamini dnevno je potrebno 6.000 KM. To su ogromna sredstva. Ipak, ima još puno ljudi koji žele pomoći. Stalno stiže pomoć i iz Bosne. Zovu nas iz Sarajeva, gdje mi trenutno živi brat Almir. Ljudi su se brzo organizirali i pomažu na različite načine. Nikada im to neće zaboraviti ni Sjenica, ni Pazar, ni Tutin – poručuje na kraju Kolašinac, prenosi “Faktor“.

