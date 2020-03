Damir Beljo objasnio zašto je odbio Hrvatsku

Beljo kaže da je imao ponudu da nastupa za Hrvatsku, međutim…

“Bilo je to 2008. godine kad sam bio na prvenstvu Hrvatske, ali sam to odbio. Živim u Bosni i Hercegovini i to je moja zemlja koju volim najviše na svijetu. Ja sam Hrvat, volim i Hrvatsku i ne smatram da je bilo tko veći ili manji Hrvat. Ono dolje je moja zemlja koju volim najviše na svijetu”.

Voditelj je upitao da li mu neki zamjeraju lšto se odlučio nastupati za BiH?

“Tko će narodu ugoditi? Neki jesu, neki nisu. Ja se ne sitidm ničega, javno kažem tko sam i što sam. Kad god boksam, pjesma na ulasku je “Hercegovina u srcu”. Na meni je zastava Bosne i Hercegovine jer je to moja zemlja, gdje ja živim i gdje su moji djedovi živjeli. Volim i Hrvatsku, ali više volim svoju kuću. Znam gdje mi je moja baza. Naravno, sa mnom ide i zastava Hrvata iz Bosne i Hercegovine jer sam Hrvat iz BiH te ramska zastava da pokažem poštovanje prema svom ćaći koji je iz Rame, to su moji korijeni na oje sam jako ponosan”, kazao je Beljo, prenosi “N1“.

