Svjetski mediji se raspisali: Pogledajte kako je žena ‘ponizila’ Mensura iz Srbije

Naime, u Alexandra Palaceu u Londonu 25-godišnja Fallon Sherrock postala je prva žena koja je pobijedila muškarca na Svjetskom prvenstvu organizacije PDC. Ona je u okršaju 1. kola pobijedila Teda Evettsa s 3:2 i postala prva žena koja je ubilježila pobjedu na SP-u, a natjecanje ide u 27. izdanju, piše Večernji.

A sada je otišla korak dalje i napravila još jednu senzaciju. Sinoć je s 3:1 svladala je Mensura Suljovića, 11. igrača svijeta. Zanimljivo i da je među publikom bio prvi vratar engleske nogometne reprezentacije Jordan Pickford koji se u Alexandra Palaceu dobro zabavljao i gledao ovu povijesnu pobjedu.

Inače, Mensur Suljović vodi se kao austrijski profesionalni igrač pikada, no ovaj 47-godišnjak rođen je u Srbiji u općini Tutin, u Sanždaku. 1993. preselio se u Beč gdje je počeo igrati pikado. Nakon što je sinoć poražen, na licu mu se vidjelo da mu nije nimalo ugodno i bio je vidno razočaran.

S druge strane, Sherrock je ovim uspjehom osigurala zaradu od najmanje 30 tisuća eura. O njenoj pobjedi pišu brojni svjetski mediji poput Guardiana, BBC-a, Marce, Yahoo Sporta…

– Potpuno sam zaboravila na povijest, samo sam se fokusirala na meč. Kad sam pogodila posljednjom strelicom, tek sam tada shvatila što se dogodilo. Vau! Snimili su mi dvoboj da ga pogledam kad dođem kući – rekla je nakon prve pobjede Sherrock, koja je sve vrijeme imala navijače na svojoj strani.

– Navijanje mi je pomoglo da se opustim, a i podiglo mi je samopouzdanje – poručila je sportašica.

PDC-ovo Svjetsko prvenstvo ima 96 igrača svake godine, a za žene postoje dva mjesta.

– Samo nam treba više prilika da se dokažemo – rekla je Fallon o odluci da se dopusti mješovita konkurencija.

Sherrock je postala peta žena koja se natjecala na Svjetskim prvenstvima, a četvrta otkad je za žene 2019. godine otvorena mogućnost igranja u kvalifikacijama. A do SP-a je došla pobjedom u kvalifikacijama za žene u Velikoj Britaniji i Irskoj u studenom ove godine.

Prije nje na visokom nivou nastupila je 2000. Gayl King koja je postala prva žena koja je zaigrala na Svjetskom prvenstvu u PDC-u. Anastasia Dobromyslova (2009. i 2019.) i Engleskinja Lisa Ashton (2019.) također su igrale mečeve u Alexandra Palaceu.

– Dokazala sam sebi i svima drugima da mi žene možemo igrati pikado protiv muškaraca i da ih možemo i pobijediti.

Fallon Sherrock dolazi iz obitelji u kojoj se igra pikado. Njezin otac i sestra blizanka Felicia također igraju.

– Volim pikado. Sport je napredovao. Ne igra se više samo po pubovima, već ga sve više ima na velikim događanjima, na međunarodnim natjecanjima – kaže Britanka koja je prije pet godina rodila sina Roryja. Nakon toga život joj se zakomplicirao, tako da njezin uspon u pikadu nije bio jednostavan. Povijesna pobjeda uslijedila je dvije godine nakon što je bila izložena zlostavljanju na internetu zbog svojeg fizičkog izgleda tijekom Svjetskog prvenstva u BDO-u 2017. godine. Na natjecanje je došla natečena lica jer je imala reakciju na lijekove koje je primila zbog problema s bubrezima.

– Ne mogu ponoviti te komentare, ali bili su oštri, zvali su me “osobom velikog lica“ – rekla je za emisiju Victoria Derbyshire. No, to je nije sputalo. Sherrock kaže da su je ti komentari nadahnuli da postane bolja.

– Nisam se htjela zamarati time što ljudi govore ako to ne utječe na moj život. Mislim da mi je takav stav pomogao ojačati karakter – rekla je Sherrock koja i dalje ima zdravstvenih problema, ali bubrezi su joj sada puno bolje. Baš kao i karijera.

No, nerazmjer žena i muškaraca u ovom sportu je očito i to joj smeta. Sherrock priznaje i kako je često nailazila na seksističke ispade na internetu pa pojasnila kako se ona priprema za mečeve.

– Treniram oko tri-četiri sata na dan i igram jednu večer u tjednu ili preko vikenda na nekom natjecanju. Dok god se trudite i posvećeni ste treninzima, vaši mišići ruku ostaju opušteni i jedino što vam treba je mentalna priprema – zaključila je.

