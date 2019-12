Najbolji bh. atletičar počeo pripreme za Tokio: Amel Tuka “seli” u Južnu Afriku

Godina koju je obilježio srebrenom medaljom na Svjetskom prvenstvu u Kataru, zasluženo je Amelu Tuki donijela nagradu za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine u 2019. godine, no polako joj se bliži kraj.

Najbolji bosanskohercegovački atletičar koji u svojoj kolekciji ima po jedno srebro i bronzu sa svjetskih prvenstava, uveliko kuje planove za novu sezonu, a pripreme su već počele.

– Hvala vam za svu podršku koju mi pružate i što smo zajedno, na pravi način, proslavili posljednju medalju sa Svjetskog prvenstva – poručio je Tuka na početku svog obraćanja, te se još jednom osvrnuo na rezultate u godini na isteku, ali i na saradnju s medijima:

– Nekako osjetim da imamo jako lijep i korektan odnos, i u periodu kada nisam imao vrhunske rezultate, bili ste mi podrška. Sve tekstove sam prihvatao kao pozitivnu kritiku. Na kraju je došla srebrena medalja sa Svjetskog prvenstva i još nekako ne mogu da opišem taj osjećaj jer je godina po svemu bila posebna, pogotovo poslije teškog perioda u kojem nisam znao da li ću se ikada vratiti na taj vrhunski nivo, a sve to zahvaljujući ljudima sa kojima radim.

Ipak, Tuka kaže da je vjerovao u sebe…

-Znao sam još početkom godine da ću se vratiti, a to sam rekao i u nekoliko intervjua, i stvarno sam vjerovao u to – naglasio je Amel, nakon čega je nabrojao sve odlične rezultate iz protekle sezone koju će dugo pamtiti.

Naredna godina, a samim tim i sezona, sasvim sigurno će proteći u znaku Olimpijskih igara koje se održavaju u Tokiju.

– Nakon srebra u Pekingu možda sam previše očekivao, pa u narednom periodu nisam imao najbolje rezultate, no sada nakon medalje u Dohi želim ostati gladan dobrih rezultata – kazao je Tuka, te poručio kako se želi prepustiti znanju stručnjaka sa kojima sarađuje.

Ni u novoj sezoni motivacije mu neće nedostajati…

– Ne želim mnogo da se osvrćem na Dohu, već želim da utrke koje slijede budu moja motivacija. Sada će me svi gledati s mnogo više respekta jer sam ipak vicešampion svijeta. No, motivacija ne izostaje, baš se dobro osjećam, a i psihički sam stabilniji zbog mnogo većeg iskustva. Sve radim s mnogo više profesionalizma i u svakom trenutku znam koliko mogu – rekao je najbolji sportista BiH u 2019. godini.

Poslije dvije medalje sa svjetskih prvenstava koje je Tuka osvojio na takmičenjima koja su se održavala na azijskom tlu (Kina i Katar op.a), a uzimajući u obzir da će se i naredna Olimpijada održati na najmnogoljudnijem kontinentu, čini se kako je prvi preduvjet za još jedan veliki rezultat ispunjen.

– Znate da sam uvijek realan, ali ne želim sebi stvarati pritisak, mnogo stvari treba da se posloži za medalju na najvećem svjetskom takmičenju, ali najvažniji je period do Tokija. Teško je bilo šta reći, ali znate kako bude, dođem na stazu, pomolim se, pa šta dragi Bog da – rekao je Tuka.

Bazne pripreme su najteže u trenažnom procesu jednog osamstometraša, kaže Tuka, a nastavak priprema najbolji bh. sportista će obaviti u Africi.

– Sve će biti podređeno Olimpijskim igrama i sve će ići tim tokom da formu tempiram za Tokijo, baš kao što sam to činio ove godine za Dohu. Nije to baš lako, pogotovo u disciplini koju ja trčim. Afrikanci i Amerikanci su u prednosti u odnosu na nas Evropljane, koji smo u prednosti kada je riječ o tehničkim disciplinama. Meni je najvažnije da trener konačno zna koji sistem treninga mi odgovara jer moramo o svemu voditi računa. Moje tijelo nije isto sa 21 i sa 28 godina, ali pored mene je vrhunski stručnjak koji sve to zna – poručio je Amel, te naglasio da već ima normu za Olimpijadu, ali je poželio i sreću ostalim bh. sportistima da ispune norme u svojim sportovima kako bi bh. tim bio što brojniji na narednoj Olimpijadi.

Narednih mjesec dana Tuka će se pripremati u Južnoj Africi.

– Naredni mjesec pripremat ću se u Južnoafričkoj Republici, a dvoranski dio sezone odradit ću kao i prošle sezone. Želim dvoranski dio sezone odraditi kako bih zadržao takmičarski duh, a znate da mi dvorana baš i ne odgovara. Želim uraditi. Početkom februara ću imati prve trke Dusseldorf, Torun i jedan miting u Francuskoj, ali će svekupuno biti nekih četiri-pet takmičenja kako bih zdrav ušao u ljetni dio sezone – rekao je bh. atletičar, te se zahvalio svima na priznanjima koja je dobio u proteklom periodu, te se kratko osvrnuo i na kamp u kojem će trenirati, a u kojem se pripremao i ranije.

– Radi se o jednom svjetski poznatom kampu koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1.500 metara. Tu je sada ljeto, temperature su oko 30 stepeni. I ranije sam se tu pripremao i to mjesto me dojmilo, a o kakvom mjestu se radi najbolje govori podatak da se tu pripremaju najbolji atletičari iz Evrope i svijeta, što je često također bitno za motivaciju.

I kada se bližio kraj press konferencije, “prekinula” ju je supruga Amela Tuke, pitanjem da li je možda njen suprug zaboravio da se zahvali nekom od sponzora, nakon čega se vicešampion zahvalio još jednom od sponzora, kojeg je greškom zaboravio spomenuti.

Nije izostalo ni novinarsko pitanje koje se tiče sure Mulk… U skladu sa islamskim propisima mlada ima pravo da traži mehr, poklon koji je musliman dužan dati ženi prilikom sklapanja braka. Amina je na šerijatskom vjenčanju u Sejmenskoj džamiji u Zenici, pred svjedocima kazala kako ona od Amela kao vjenčani dar traži suru Mulk.

– Suru Mulk učim, to mi je zadatak. Nije mi se lako prebacivati s jedne strane na drugu, ali u tome uživam i to je nešto što volim – poručio je Amel na kraju.

Loading..

loading...

Facebook komentari