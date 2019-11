Mladoj gimnastičarki nije bilo spasa: Preminula nakon pada s vratila

Melanie je zadobila teške povrede kičme na vježbi na vratilima nejednakih visina, a doktori nisu ništa mogli učiniti, iako su se borili kako bi je spasili.

Mlada gimnastičarka je inače gradila karijeru medicinske sestre, a bila je i gimnastička trenerica.

Melanie Coleman, a 20-year-old gymnast at Southern Connecticut State University, died Sunday after sustaining an injury while training last Friday https://t.co/QjUw07dMEq

