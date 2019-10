Amel Tuka o djevojci Amini: “Ženim se naredne sedmice, Bog mi je poslao osobu za cijeli život”

Amel Tuka je na press konferenciji govorio o svadbi koja se sprema, te je potvrdio da se ženi sljedeće sedmice, te se ujedno na svemu zahvalio svojoj djevojci Amini Pivić.

“Ženim se naredne sedmice. Bog mi je poslao osobu za cijeli život. To i jeste smisao života i onoga što ja slijedim od malih nogu. Sve na jednu stranu, ali porodica je na jednom sasvim drugom nivou. Hvala Bogu što mi je poslao osobu koja me podržava u svemu, što mi pruža veliku ljubav bez ikakvog interesa. Imala je hrabrosti da mi se suprotstavi i ukaže mi na neke moje greške, ne bojeći se da ću otići od nje, a ja sam se, ustvari, samo još više vezao za nju. Shvatio sam da mi je Bog poslao i da je trebam čuvati do kraja života”, rekao je Amel.

