Najbolji svjetski skakači danas na Starom mostu u Mostaru

Sve je spremno za još jedan cliff diving spektakl u gradu u Mostaru, u Bosni i Hercegovini, na šestoj, pretposljednjoj stanici sezone 2019. godine, saopćili su organizatori.

U Mostaru bi vrlo lako mogle pasti i odluke o titulama, no ono što je izvjesno jeste da gledaoce očekuje uzbudljivo takmičenje i atraktivni skokovi koji izazivaju oduševljenje i nevjericu, javlja “Anadolija”.

Održane su jučer prve dvije serije takmičarskih skokova, nakon kojih vodeće pozicije zauzimaju Australka Rhiannan Iffland u ženskoj i Meksikanac Jonathan Paredes u konkurenciji muškaraca.

Iffland je opravdala epitet favorita i najavila da bi konačno mogla do pobjede na Starom mostu, što je jedno od rijetkih postignuća koja nedostaju trostrukoj šampionki i najuspješnijoj takmičarki u historiji prvenstva. Drugo i treće mjesto trenutno zauzimaju Genevieve Bradley (SAD) i Jessica Macaulay (Velika Britanija).

Kod muškaraca vodi Paredes, koji se nada reprizi takmičenja 2015. kada je na Starom mostu upisao svoju prvu pobjedu. U stopu ga slijedi Rumun Constantin Popovici, na kojem višemjesečna pauza zbog povrede nije ostavila traga, te je pokazao da njegovi sjajni rezultati s početka sezone nisu slučajni. Treći je Andy Jones (SAD), dok je glavni favorit Gary Hunt (Velika Britanija) trenutno na nezavidnoj desetoj poziciji.

Plato ispod Starog mosta jučer je bio odlično popunjen, no prava navala se očekuje danas. Stoga, organizatori gledaocima savjetuje raniji dolazak, kako bi zauzeli što bolje pozicije za praćenje takmičenja.

Stari most će u periodu od 12.30 do 15.30 biti zatvoren za prelazak. Ulaz na takmičenje je slobodan, a gostima se preporučuje da do mosta dođu s desne strane, odakle se najlakše mogu spustiti na plato ispod, predviđen za publiku.

Voditelji programa biće Zoran Filičić, novinar i komentator italijanskog Sky Sporta, te Stihi i Gaga iz sarajevskog hip hop benda Helem Nejse.

Momci iz Helem Nejse večeras nastupaju i na drugoj noći Old Town Street Festa, koji je sinoć donio mnogo odlične zabave na koncertima TBF-a, Kontre & Indiga, te brojnih drugih izvođača.

I večeras se očekuje sjajna atmosfera na pet festivalskih bina u Starom gradu, kao i na oficijelnom Red Bull Cliff Diving after-partyju u klubu Alibaba.

