Erdin Hastor, jedan od najuspješnijih bh. triatlonaca: Godišnji odmor sam posvetio porodici i treninzima u ranu zoru

Šta je zapravo Triatlon?

To je izuzetno zahtjevan sport, koji u sebi objedinjuje tri sporta. Plivanje, vožnju bicikla i trčanje.

Sve troje se nastoji savladati u što bržem vremenu, prenosi life.

U razgovoru za Life.ba Hastor je govorio o počecima, prvoj utrci, rezultatima, pripremama, planovima za budućnost i ishrani.



Na početku je ispričao kako je potekla cijela priča.

‘’Triatlonom sam se počeo baviti prije nepune tri godine, tačnije sredinom novembra 2016. godine. Na jednom ručku sa ekipom trkača koja gravitira oko Avalona ,na kojem smo sumirali našu trkačku godinu, počeo je razgovor o triatlonu i prijavljivanju utrke Ironman u Austriji 70.3, nakon sto su svi iz ekipe prihvatili ideju ja nisam imao kud i eto me u triatlonu’’, počinje razgovor Erdin.

Opisao je svoju prvu utrku.

‘’Nakon nekoliko mjeseci priprema i nekih petneastak vanjskih treninga na biciklu upustio sam se u prvu triatlonsku utrku na strason Ocean Lavi u Kotoru – Crna Gora. Tih 113 kilometara su svakako urezani u pamćenje, pogotovo plivanje. Recimo, moje prvo iskustvo sa plivanjem u gužvi takozvanoj ‘centrifugi’ gdje između 300 ili 400 plivača baš možes dobiti ozbiljne batine. Inače, moj prvi napad panike desio se upravo tada, a preživio sam rat u Sarajevu’’, kaže Hastor.

Govorio je o najboljim rezultatima.

‘’ Moj najbolji rezultat je svakako iż Beograda prošle godine na poluironman distanci ,ukupno četiri do sada završena, u vremenu 4:46:11 što jedno od najbržih bh. vremena ikada. Mislim da imamo ,sa rezultatima iż 2019. godine, samo tri trkača koji imaju bolje vrijeme od tog, ali je ovaj sport u uzlaznoj putanji u našoj zemlji. Stoga oćekujem da će biti još mnogo dobrih rezultata jer imamo momke koji ozbiljno treniraju. Ipak, ja sam neka starija garda sa 42 godine. Na Olimpijskoj distanci triatlona ove sezone u Poreču na IM 5150 imao sam dobar rezultat, ali zbog skraćenog plivanja nije previše to bitno’’, tvrdi naš sagovornik.

LIFE: Slika Faruka Hadžibegića na zidu legendi Betisa

Dakako, za vrhunske rezultate izuzetno su važne pripreme.

‘’One su ustvari ograničene vremenom. Uz troje djece, zahtjevan i ozbiljan regionalni posao, te mnogo obaveza, nezgodno je uskladiti sve obaveze te je uklapanje treninga postalo vrlo teško. Mislim da je podrška porodice izuzetno bitna jer pored sna, oni najviše trpe. Ove godine zbog sina koji ima tek dvije godine, što znači da je on sam od sebe ‘triatlonski trening’, a došao je iż perioda mojih prvih triatlon priprema, nastojim održati kakvu takvu formu tokom cijele godine. Nekoliko sedmica prije trke imam pojačane treninge. Recimo, godišnji odmor sam ove godine posvetio u potpunosti porodici i treninzima u ranu zoru’’, naglašava Hastor koji redovno trči polumaratone i maratone.

U narednoj periodu ima nekoliko utrka.

‘’U planu ,što se triatlona tiče, imam naš prvi Green Lake Triatlon BH Sprint race na Jablaničkom jezeru 18.augusta, te dvije poludistance od 113KM Opet u Beogradu 22. septembra i u Beleku, Turska sa Ironman licencom 03.novembara ove godine. Naredne godine ću težiti da istrčim punu dionicu. Prvo se pliva 3,8 km, zatim se prelazi 180 km biciklom i na kraju dolazi 42 km trčanja’’.

Erdin podvlači kako je upoznao i shvatio da granice ne postoje u našem tijelu. Granice su samo u umu. Na kraju je podvukao kako je ishrana jedna od najvažnijih faktora.

‘’ To je izuzetno bitno. Prije, a posebno za vrijeme same utrke. Zbog izuzetne potrošnje energije prilkom same trke ,od 5500 do 7000 kal na poludistanci, izuzetno je važno da je tijelo već naviknuto i da se dohraniuje tokom trke. To je sasvim posebna disciplina kojoj treba posvetiti poseban intervju’’, zaključio je Hastor.

