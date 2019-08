Red Bull Cliff Diving: Odluka o prvacima vjerovatno će pasti u Mostaru

Advertisements

Na Starom mostu će uskoro, kao i svakog ljeta od 2015. godine, osvanuti platforma čiji će vrh biti 27 metara iznad površine Neretve. To je visina s koje već četiri godine u Mostaru najbolji svjetski skakači demonstriraju nevjerovatnu vještinu i smionost. Dame skaču s 21 metra visine, no to je i jedina razlika u odnosu na njihove muške kolege: skokovi koje izvode izazivaju podjednako oduševljenje.

Na šestoj, pretposljednjoj stanici sezone nastupiće 14 skakača i 10 skakačica, a vrlo je izgledno da će upravo u Mostaru pasti odluka o ovogodišnjim prvacima. Gary Hunt i Rhiannan Iffland su uvjerljivo vodeći u ukupnom poretku i plasmanom do 6. mjesta bi i teoretski osigurali odbrane naslova.

Naravno, Hunt i Iffland bi željeli da titule proslave pobjedama, a naročito se to odnosi na Australku. Najuspješnija skakačica u historiji prvenstva je šampionka tri godine zaredom, ali Stari most je za nju i dalje neosvojiva tvrđava.

Pored uzbudljivog sportskog dijela, zabave u danima takmičenja neće nedostajati ni u večernjim satima zahvaljujući Old Town Street Festu, koji je već par godina popratni program takmičenja. Prošle godine publiku su na sedam pozornica raspoređenih u Starom gradu zabavljali Frenki, Kontra & Indigo, Helem Nejse, Laka, Diskobajagi, Kralj Čačka i brojni drugi izvođači.

Ovogodišnji program Old Town Street Festa će biti poznat uskoro, a ako je suditi po prošlogodišnjem izdanju, grad na Neretvi će i ove godine imati jako zanimljiv noćni život za vrijeme takmičenja.

Mostar se u ovih nekoliko godina etablirao u jednu od ‘klasičnih’ lokacija prvenstva, rame uz rame s Azorima (Portugal), Polignano a Mareom (Italija), La Rochelleom (Francuska) i Bilbaom (Španija). Za to je zaslužna kombinacija nekoliko faktora.

Tradicija skokova sa Starog mosta, koji uvrštavaju među najljepše na svijetu, duga je četiri i po stoljeća. Mostarska publika skokove poznaje i voli kao malo koja druga, a za takmičare je poseban izazov skakati u brzu i hladnu Neretvu. Povrh svega toga, ovo je jedina lokacija prvenstva koja se nalazi na listi UNESCO-ve Svjetske baštine.

Ne čudi stoga što je na svim prethodnim izdanjima Red Bull Cliff Divinga u Mostaru prostor ispod i oko Starog mosta bio preplavljen gledaocima. Na takmičenja je, pored Mostaraca i turista, redovno pristizao veliki broj ljubitelja skokova iz ostalih gradova BiH i regije, a slike i snimke iz grada na Neretvi prenijeli su brojni mediji diljem planete.

Sve informacije i vijesti o takmičenju mogu se naći na www.redbull.ba i www.redbullcliffdiving.com.

Advertisements

loading...

Facebook komentari