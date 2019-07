Na Jablaničkom jezeru održan plivački miting “Suljo i Mujo”

Advertisements

Na mitingu je učestvovalo 7 klubova u svim kategorijama, prenosi “Hayat“.

Dicipline

slobodno:

50 m slobodno do 10 godina starosti ( 2009. godište i mlađi ), m / ž,100 slobodno od 10 do 12 godina ( 2007 i 20018 ), m / ž,100m slobodno od 12 do 14 godina ( 2005 i 2006 ), m / ž,100 slobodno, 15 godina, 2004 godište i stariji, m / ž.

Delfin:

50m delfin do 10 godina ( 2009 i mlađi, m /ž,100m delfin od 10 do 12 godina ( 2007 i 2008 ), m / ž,100m delfin od 12 do 14 godina ( 2005 / 2006, m / ž, 100m delfin 15 godina, 2004 godište i stariji, m / ž.

Plivački maraton, dužina 750 m,

Do 14 godina, 2005 godiše i mlađi, m / ž,Preko 14 godina ( 2004 godište i stariji, m / ž.

Ova utrka je ujedno i generalna proba za Triatlon, Green Lake BH Triathlon Cup 2019 koji će se održati 17. i 18, avgusta 2019. godine u Lisičićima.

Za prva tri takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji obezbjeđene su diplome, medalje i novčane nagrade.

