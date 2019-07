Iffland i Hunt obarali rekorde u Bejrutu, slijedi Mostar

Advertisements

Nakon subote, kada je zbog visokih valova oko Golublje stijene u bejrutskom kvartu Raouché raspored skraćen na jednu seriju skokova, u nedjelju su takmičari i takmičarke Svjetskog prvenstva bili u vrhunskom izdanju. Skokovi sa 27 metara visine u jednom od najstarijih gradova svijeta donijeli su nove rekorde ovom najstarijem ekstremnom sportu.

U još jednoj dominantnoj predstavi, 27-ogodišnja Iffland za 13 poena je popravila vlastiti rekord u osvojenim bodovima za slobodni skok, te dobila tri desetke za jedan skok – što se prvi put desilo u ženskoj konkurenciji.

Nije samo Australka rušila rekorde u takmičenju koje se odvijalo na jednoj od najprepoznatljivijih znamenitosti Bejruta. Drugoplasirana Adriana Jimenez prvog dana takmičenja je poboljšala najbolji rezultat za obavezni skok. Na trećem mjestu završila je Bjeloruskinja Yana Nestsiarava sa minimalnom prednosti u odnosu na četvrtoplasiranu.

„Ove godine sam jednostavno pronašla svoj ritam. Osjećam se jako dobro psihički. Svjesna sam da sam radila dobro između sezona i sada se to isplaćuje. Samo pokušavam da budem dobra u glavi i da se pouzdam u svoj trening, to definitivno uspijeva. Mislim da nikad nisam osvojila ovoliko bodova, ovo mi je novi lični rekord“, rekla je Iffland, te najavila svoj cilj do kraja sezone.

„Sada bi mi mogao biti cilj da pobijedim na svim stanicama, nakon ove pobjede to mi se čini mrvicu lakše ostvarivim. Želim ostati na ovom nivou i osjećati se ugodno.“

U konkurenciji muškaraca, senzacionalni finalni skok obezbijedio je rekorderu Huntu presudnu pobjedu na petoj stanici sezone. U briljatnom izdanju, 35-ogodišnji Britanac završio je skokom za koji je dobio sve desetke, a prije toga je za skok direktno sa litice u Mediteransko more zaradio još dvije najviše ocjene, što je bilo dovoljno da nadmaši Meksikanca Jonathana Paredesa koji je prošlog mjeseca u Portugalu dobio ukupno šest desetki postavivši tada rekord po broju maksimalnih ocjena od žirija na jednoj stanici.

Na drugom mjestu, sa četrdeset bodova iza Britanca, završio je Amerikanac David Colturi, dok je Catalin Preda iz Rumunije osvojio treće mjesto po drugi put u svom četvrtom nastupu na Svjetskom prvenstvu.

„Jako sam sretan. U subotu smo imali jedan skok manje nego obično. Odlučio sam zato da ne vježbam skokove na trening, kako bih pokušao ostati svjež koliko je to moguće“, prokomentarisao je još jednu pobjedu Hunt.

„Bilo je jako zahtjevno zbog vremena i valova. Juče nismo mogli do otočića otići ni brodom. Morali smo žičarom do tamo, sve je visilo u zraku. Morao sam pokušati da ostanem fokusiran kako bih, što mi je uvijek cilj, izveo četiri jaka skoka“, dodao je on.

U ukupnom poretku, Hund i Iffland su na vrhu sa istom prednošću u odnosu na svoje konkurente. Dvije stanice do kraja, iza Britanca su Paredes i Jones, dok vodeću kod žena slijede Nestsiareva i Jessica Macaulay iz Britanije.

Iz urbane divljine Bejruta, svjetska cliff diving elita putuje na FINA Svjetski kup high divinga koji se održava u Južnoj Koreji, a nakon toga se nastavlja borba za King Kahekili trofej i to u Mostaru, 24. augusta.

Rezultati Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva u Libanonu:

MUŠKARCI

1. Gary Hunt 369.50 bodova

2. David Colturi 329.40

3. Catalin Preda 322.75

ŽENE

1. Rhiannan Iffland 306.15 bodova

2. Adriana Jimenez 251.85

3. Yana Nestsiarava 242.25

Ukupni poredak, nakon 5 od 7 stanica:

MUŠKARCI

1. Gary Hunt (Velika Britanija) 800 bodova

2. Jonathan Paredes (Meksiko) 460

3. Andy Jones (SAD) 380

ŽENE

1. Rhiannan Iffland (Australija) 800 bodova

2. Yana Nestsiarava (Bjelorusija) 460

3. Jessica Macaulay (Velika Britanija) 430

