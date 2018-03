Irfan Šehić, prvi Bosanac koji je zaigrao za reprezentaciju Austrije u podvodnom ragbiju

Irfan Šehić je prvi Bosanac u dresu reprezentacije Austrije u podvodnom ragbiju.

Advertisements

Iako izuzetno nepoznat sport na našim prostorima, podvodni ragbi je nastao još šezdesetih godina u Njemačkoj. Igra se u bazenu minimalne dubine od 3,5 metara, a cilj igre je ubaciti loptu u korpu. Lopta je slična onoj rukometnoj, a napunjena je slanom vodom, tako da tone ako se ispusti.

Ekipu podvodnog ragbija čini petnaest igrača, od čega je njih šest u vodi, po dva na poziciji golmana, odbrane i napada. Oni se međusobno izmjenjuju na površini i pod vodom. Meč traje u prosjeku 2×10 minuta.

Trenutno su u ovom sportu najbolji Norvežani i Šveđani, a jako je popularan u Austriji, Španiji, Turskoj, Češkoj, Italiji, Kolumbiji i mnogim drugim državama širom svijeta. Na našim prostorima se igra u Srbiji, gdje je nedavno formiran prvi klub.

Pitali smo Šehića, otkud jedan Bosanac u ovom sportu?

“Podvodni ragbi treniram skoro dvije godine. Sve je počelo kada sam u toku Master studija dobio posao u firmi koja se bavi razvojem softvera za ronilačke kompjutere i prateću opremu. Jedan od tadašnjih radnih kolega, koji važi za jednog od najboljih napadača u Austriji, mi je sa velikim entuzijazmom pričao o tom sportu, treninzima i internacionalnim turnirima. Budući da sam imao u planu da treniram neki sport, jer sam zbog prirode posla mnogo sjedio, a i ljubavi prema vodi, bila je to odlična prilika da probam nešto novo. Već na prvom treningu sam znao da je podvodni ragbi ono što me interesuje, i sa čime želim da nastavim. Klupske kolegice i kolege su me odlično prihvatili, i svakim treningom sam postajao sve bolji – kako na kondicionom planu, tako i sa pregledom igre i osjećajem za taktiku i tajming. Prije ragbija sam se aktivno bavio biciklizmom, a sada mi to dođe kao dodatni kondicioni trening.”

On igra na poziciji odbranbenog igrača u ekipi STC Graz, zajedno sa još 35 članova. Skoro svaki mjesec nastupaju na jakim turnirima u Austriji, Italiji, Njemačkoj, Češkoj i drugim zemljama, što Šehiću omogućuje razvoj i napredak u karijeri. To je prepoznao i selektor reprezentacije Austrije, koji ga je pozvao u nacionalni tim, te je Šehić početkom marta na turniru u njemačkom Bambergu zabilježio prvi nastup za reprezentaciju Austrije u podvodnom ragbiju.

Za “GornjiVakuf-x“, Irfan Šehić otkriva svoje planove za budućnost…

“Sljedeće godine je Graz domaćin svjetskog prvenstva u podvodnom ragbiju, a za to je zaslužan naš organizacioni odbor. Plan je da budem u najboljih 15 koji će zaigrati za nacionalni tim Austrije. Planiram da posjetim što više turnira, jer je to najbolji način da se brzo skupi iskustvo i nauče nove stvari kada je u pitanju taktika i osjećaj za igru. Nakon svakog turnira dolazi do analize igre, kako grupne, tako i individualne, i to je najbolji način da se uoče dobre stvari, a i nedostaci igrača”, kazao je Šehić.

Advertisements

loading...

Facebook komentari