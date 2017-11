Nakon burnih reakcija zbog odavanja počasti Praljku, Damir Beljo ponovo se oglasio i poručio…

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti:

“Evo da se ja oglasim povodom medijskog linča na koji sam naišao zato što sam na Instagram stavio sliku generala Praljka i na taj Instastory… Ja pošaljem što da objave i ljudi koji mi to vode – objave.

Ja sam jasno ispod slike napisao tekst koji je stajao tu dok ga nisu ukinuli ljudi sa Instagrama jer je bio prijavljivan od strane ljudi koji nisu htjeli da moj tekst bude viđen, jer je kao uvredljivog sadržaja..

Jasno sam napisao da NE opravdavam niti jedan zločin sa bilo koje strane. Bio bih budala i zla osoba kad bih podržavao zlo pa da je i od mojih najbližih zlo se ne treba podržavati.

E sad da odgovorim svima, prvo vama koji pišete da sam držao zastavu Bosne i Hercegovine dok sam imao korist… Nažalost, nikad nikakvu korist nisam imao od Bosne i Hercegovine, a i Bogu hvala… Nosio sam zastavu sa sobom i nosit ću je do kraja karijere jer je to i moja zemlja, jer je ovo i zemlja Hrvata, naravno i Bošnjaka i Srba,a i ostalih koji tu žive i gledaju je kao svoju.

Nosio sam i uvijek zastavu Hrvata iz Bosne i Hercegovine i nosit ću je do kraja jer je to zastava Hrvata iz naše zemlje, a ne zločinačka kako je nazivaju jer u mom srcu i srcu naroda hrvatskog iz ovog kraja nije zlocinačka nego hrvatskog naroda i ramska jer mi je to djedovina…

Ovo sto sam odao počast generalu Praljku iza koje i stojim nisam tek tako odao i ne bih odao da je zločinac.

Niko nije napisao da je Praljak oženio ženu islamske vjeroispovjesti i prihvatio njenu djecu, da je čovjek propustio konvoj koji je išao za pomoć Bošnjacima, da su u njegovom stanu u Hrvatskoj bili Bošnjaci za vrijeme rata kao izbjeglice, zašto se nije niko od Bošnjaka oglasio koji su bili u izbjeglištvu u Republici Hrvatskoj, a bilo ih je?

Zašto niko nije rekao – pa dali su nam krov tada??

Rat je zlo i bilo je svašta i treba se ići dalje, a ne tu ostati. Jako mi je žao svih koji su pretrpili bilo koje gubitke, a pogotovo žrtve, nikad ne bih dušu ogriješio na njima..

Ali, zar bi Praljak bio tolika budala da popije otrov kad mu je uz presudu ostalo jos samo 3 mjeseca?? I slobodan čovjek… Ali nije mogao da živi sa nepravdom da je osuđen za nešto što počinio on nije.. Pa budite razumni… Ko bi to uradio?? Pa ljudi ja ne kažem da zločina nije bilo, ali pravi zločinci koji su to radili nažalost ne odgovaraju za to nego podobni!

Htio sam reći i kažem da sam za to da svako odgovara za zločine… Pa ljudi šta je sa zločinima nad Hrvatima, ko tu odgovara… Toliko je tog bilo sa svih strana i šta, hoćemo li živjeti u mržnji ili pokušati raditi za dobro djece…

Teško,vidio sam kolika se mržnja okomila na mene, a nisu me ni saslušali, mediji nisu ovo objavili što sam ja rekao nego što su oni mislili i što će privući ljude da pljuju…

Ovaj narod, kompletan sa ovih prostora je u jednu ruku najbolji narod na svijetu,a u drugu su ovce… Vrlo lako je manipulirat i od nekog napraviti heroja, a od nekog zločinca… Ni u jednoj vjeri se mržnja ne naglašava, a svi smo kao vjernici…

Sad vas molim da se samo ne svađate radi moga posta i da tenzije ne idu, ja volim ovu zemlju i uvijek isto govorim bez ikakve koristi, nažalost to me je samo i koštalo, ali Bogu hvala.

I Hrvati koji kao pljuju po ovoj zemlji ustvari ne pljuju po zemlji nego po statusu koji imaju u ovoj zemlji.. Ja sam Hrvat i ovo je i naša zemlja i ja je volim i niko apsolutno niko mi ne smeta u njoj i dao Bog da krene nabolje, da se pređe preko nekih stvari i da naša djeca ne dočekaju ono što su naši roditelji…

Nadam se da ste shvatili svi šta sam htio kazati i svima vam mir želim i Božiji blagoslov! I naravno nijedan portal sada ovo neće objaviti, poručio je Damir Beljo.

