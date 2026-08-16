Lana Pudar večeras u borbi za evropsku medalju: Evo kada počinje finale

Najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar večeras od 18:47 sati bori se za medalju u svom velikom finalu utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.Sjajna Mostarka je plasman među osam najboljih na Starom kontinentu izborila nakon dramatičnog polufinala, gdje je u svojoj grupi zauzela treće mjesto s vremenom 2:09.65, iza Britanke Emili Ričards (Emily Richards) i Italijanke Paole Boreli (Paola Borrelli).

Prilika za popravni utisak

Nakon što je morala sačekati rasplet druge polufinalne grupe, pokazalo se da je ostvareno vrijeme bilo dovoljno da Lana prođe u veliku završnicu sa ukupno sedmim rezultatom polufinala,piše Avaz

Ovo finale ujedno je i najbolja prilika za bh. plivačicu da popravi dojam na aktuelnom šampionatu. Podsjećamo, Pudar ranije nije imala uspjeha na 50 metara delfin gdje je zaustavljena u kvalifikacijama, dok je od nastupa u polufinalu dionice na 100 metara odustala.

Napad na novi evropski tron

Ipak, 200 metara delfin je disciplina u kojoj Lana Pudar tradicionalno pruža svoje najbolje predstave i u kojoj ostvaruje najveće karijerne uspjehe.

Sva pažnja bosanskohercegovačke javnosti večeras će biti usmjerena prema Parizu, gdje će naša najbolja sportistkinja još jednom pokušati obradovati naciju i doplivati do nove evropske medalje.

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