“Po prvi put PUTIN na koljenima”: Ovako je odlikovao pobjednika Paraolimpijade VIDEO

Ruski predsjednik Vladimir Putin uručio je Orden prijateljstva proslavljenom skijašu i pobjedniku paraolimpijskih igara Ivanu Golubkovu.



Tokom iste ceremonije zabilježen je emotivan trenutak kada je Putin kleknuo ispred sportiste kako bi mu uručio visoko državno priznanje. Golubkov, koji je godinama u samom vrhu svjetskog skijanja za osobe s invaliditetom, odlikovan je za izuzetne sportske rezultate i doprinos razvoju sporta.

Ovaj gest privukao je veliku pažnju javnosti, a fotografije i snimci s učenja brzo su postali viralni na društvenim mrežama.

