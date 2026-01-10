Španci deklasirali reprezentaciju Izraela na startu Evropskog prvenstva

Evropsko prvenstvo u vaterpolu počelo je danas u beogradskoj Areni, a već prva utakmica ponudila je rezultat koji jasno pokazuje razliku u kvalitetu. Reprezentacija Španije deklasirala je Izrael sa ubjedljivih 28:3 u okviru grupe C i na dominantan način otvorila takmičenje.

Španci su pitanje pobjednika riješili praktično već u prvoj četvrtini, nakon koje su vodili 9:0, a do kraja susreta nastavili su u istom ritmu.

Kao jedni od glavnih favorita za osvajanje titule, pokazali su snagu i širinu rostera, dok Izrael nije imao odgovor na agresivnu i brzu igru evropskog viceprvaka.

U grupi C, osim Španije i Izraela, nalaze se još domaćin Srbija i reprezentacija Nizozemske, pa se očekuje velika borba za prolazak u narednu fazu. Prvenstvo će trajati do 25. januara, a riječ je o 37. izdanju kontinentalne smotre najboljih evropskih vaterpolo selekcija.

Ovogodišnje prvenstvo igra se po izmijenjenom sistemu takmičenja. Nakon prve grupne faze, po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe prolaze dalje i formiraju dvije nove grupe, pri čemu se bodovi iz međusobnih susreta prenose. Prve dvije selekcije iz tih grupa izborit će direktan plasman u polufinale, što dodatno povećava značaj svakog meča od samog starta turnira.

