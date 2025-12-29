Masovna tučnjava prekinula turnir u Novom Pazaru

Bokserski turnir „Emir Hadžimujović“, održan u sportskoj dvorani Doguš u Novom Pazaru, obilježen je ozbiljnim incidentom zbog kojeg je program morao biti prekinut.

Nakon jedne od borbi došlo je do masovne tučnjave koja je uznemirila i publiku i učesnike.

Prema navodima medija iz Srbije, nemiri su izbili odmah po završetku meča u kojem je gostujući bokser odnio pobjedu protiv domaćeg takmičara Vahida Kicare.

Tokom slavlja pobjednika u ringu, dio publike je burno reagovao, a nekoliko gledalaca potom je ušlo na borilište.

Situacija je eskalirala gotovo momentalno i prerastala u veći fizički sukob koji se proširio i van ringa. Očevici navode da su redari i organizatori pokušali obuzdati incident i razdvojiti učesnike, ali je sve trajalo izuzetno kratko i bilo teško kontrolisati.

Zbog bezbjednosnih razloga, organizatori su odlučili da odmah obustave nastavak turnira, dok su gledaoci, vidno potreseni događajem, napustili dvoranu.

Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenima niti potvrde da je neko zatražio medicinsku pomoć.

Prema nezvaničnim saznanjima, policija je intervenirala kako bi smirila situaciju i spriječila dalju eskalaciju, a u narednim satima očekuje se i zvanično obraćanje organizatora turnira, pišu Vijesti.ba.

