Usik zabrinut: Molit ću se za Džeka Pola, Džošua ga može ubiti

Oleksandr Usik, prvak boksačke teške kategorije, izrazio je ozbiljnu zabrinutost za život youtubera Džejka Pola (Jake Paul) uoči njegove borbe protiv Entonija Džošuse (Anthony Joshua). Usik, koji i sam priželjkuje meč s Paulom, smatra da bi ishod borbe zakazane za 19. prosinca mogao biti fatalan za američkog influencera.

Zna za opasnosti

Ukrajinski bokser, koji je i sam prešao iz kruzer u tešku kategoriju i dvaput pobijedio Džošuu, dobro zna s kakvim se opasnostima borci suočavaju protiv znatno većih protivnika. Razlika između Poula i Džošue je golema – ne samo da je Pol niži desetak centimetara, već je i razlika u njihovoj posljednjoj zabilježenoj borbenoj težini čak 23 kilograma.

Rolls Royce protiv Fiata

Usik je bez okolišanja iznio svoje mišljenje, usporedivši dvojicu boraca na vrlo slikovit način. “Ako Anthony Joshua želi, ubit će ovog tipa”, upozorio je Usik za Boxing Scene. “Anthony Joshua je olimpijski prvak. Džejk Pol je sportista, YouTuber, showman. Džošuae Rolls Royce, Džejk je Fiat. Slušajte, to je istina. Molit ću se za Paula”, dodao je Ukrajinac.

Razlog Usikove molitve nije samo briga za Polovo zdravlje, već i osobni interes. Ukrajinac se nadao dogovoriti MMA borbu s youtuberom, no strahuje da od Pola “neće ostati ništa” nakon susreta s britanskim teškašem. “Jer želim se boriti s Džejkom Polom u oktogonu”, dodao je.

Da bi se stavila u perspektivu razlika u njihovim karijerama, dovoljno je podsjetiti da je Džošua osvojio olimpijsko zlato kao amater prije nego što je postao dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji. S druge strane, Pol je prije profesionalne karijere, započete 2020. godine, odradio samo jedan amaterski meč.

