Antonelijeva skupa greška u Kataru: Samo sam ušao malo brže

Kimi Antoneli (Antonelli) otvoreno je priznao da ga je sitna, ali preskupa greška koštala četvrtog mjesta i važnih bodova u dramatičnoj završnici VN Katara.

Mladi Italijan je do samog finiša uspijevao zadržati Landa Norisa (Norris) iza sebe, no u pretposljednjem krugu potpuno je izgubio zadnji kraj bolida u zavoju broj 9 i završio van staze.

Antoneli je objasnio da je u zavoj ušao brže nego krug ranije i da ga je “prljavi zrak” iz bolida Karlosa Sajnca (Carlos Sainz) destabilizirao, smanjujući downforce i pregrijavajući gume.

Nakon toga je izgubio ritam, pokupio prljavštinu s vanjske putanje i još jednom otišao široko, što je Noris iskoristio za ključan prolaz.

Mladi vozač naglasio je da iza incidenta ne stoji ništa osim čistog vozačkog propusta – do tada je sve imao pod kontrolom i Norris nije bio ni u DRS zoni. Sada izgubljena dva boda mogla bi bitno utjecati na borbu za titulu, jer Norris u Abu Dhabi stiže s 12 bodova prednosti.

Facebook komentari