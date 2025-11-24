Jedanaest osvojenih medalja na prestižnom Trofeju Bara 2025

Proteklog vikenda Karate klub Bjelopoljac je ispred Karate saveza Regije Hercegovina nastupio na prestižnom Karate kupu Bar – Trofej Bara 2025 Međunarodnog karate turnira koji je okupio 1200 takmičara iz 5 država regije.

Turnir je trajao 2 dana , a Karate klub Bjelopoljac je nastupio s 9 svojih takmičara za KS Regiju Hercegovine.

Prvog dana turnira nastupili su sljedeći borci;

Sinanović Emir 2 mjesto borbe kadeti – 70 kg

Sinanović Emin 2 mjesto borbe juniori + 76 kg

Šahinagić Đanin 3 mjesto borbe seniori -75 kg

Kurtović Amer 3 mjesto borbe kadeti – 70 kg

Sinanović Emir 3 mjesto borbe kadeti +70 kg.

Drugi dan turnira obilježio je nastup djece u katama pojedinačno.

Begić Lajla 2 mjesto djevojčice 12 godina

Lozo Marija 2 mjesto djevojčice 9 godina

Begić Lajla 3 mjesto djevojčice 13 godina

Kurtović Amar 2 mjesto dječaci 11 godina

Kurtović Amin 3 mjesto dječaci 12 godina

Lozo Marija 3 mjesto djevojčice 10 godina.

