Muzaferović osvojio zlatnu medalju na međunarodnom takmičenju u Oberstdorfu

Juniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine u brzom klizanju (Short Track), Nedim Muzaferović, član KKK Bosna, osvojio je zlatnu medalju na međunarodnom takmičenju u Oberstdorfu (Njemačka).

Na takmičenju održanom 8. i 9. novembra učestvovalo je 60 brzoklizača, a Muzaferović je bio prvi u kategoriji Junior A, u disciplini 500 metara, saopćeno je iz Saveza klizačkih sportova Bosne i Hercegovine.

Pored osvojenog zlata, reprezentativac BiH je ispunio normu definisanu pravilima Međunarodne klizačke unije (ISU) i Pravilnikom Saveza klizačkih sportova BiH za nastup na Svjetskom juniorskom prvenstvu, koje će biti održano od 29. januara do 1. februara 2026. godine u Salt Lake Cityju (SAD).

Facebook komentari